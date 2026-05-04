Bad Bunny sorprende en la Met Gala con disfraz de persona mayor

Ya es costumbre que Bad Bunny sea el tema de conversación, ya sea por su música o por las sorpresas en sus conciertos, pero esta vez fue por su participación en la Met Gala 2026, a donde llegó caracterizado como una persona mayor.

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

Bad Bunny & Janthony for the 2026 Met Gala. 🖤 pic.twitter.com/2KokhY0PxJ — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 5, 2026

Su conjunto para la velada temática de nombre "La moda es arte" fue un simple pero efectivo traje negro.

Como muchos otros invitados, Bad Bunny no se detuvo a hacer declaraciones y simplemente sonrió y saludó a la prensa acreditada.

Previo a su llegada, la editora de Vogue, Anna Wintour, había adelantado que el puertorriqueño había "pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos", cosa que claramente ocurrió.

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