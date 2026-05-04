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Escena

Bad Bunny sorprende en la Met Gala con disfraz de persona mayor

El artista llegó caracterizado con canas, arrugas y bastón, generando impacto en la alfombra blanca y cumpliendo las expectativas

  • 04
  • Mayo
    2026

Ya es costumbre que Bad Bunny sea el tema de conversación, ya sea por su música o por las sorpresas en sus conciertos, pero esta vez fue por su participación en la Met Gala 2026, a donde llegó caracterizado como una persona mayor.

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

Su conjunto para la velada temática de nombre "La moda es arte" fue un simple pero efectivo traje negro.

Como muchos otros invitados, Bad Bunny no se detuvo a hacer declaraciones y simplemente sonrió y saludó a la prensa acreditada.

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Previo a su llegada, la editora de Vogue, Anna Wintour, había adelantado que el puertorriqueño había "pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos", cosa que claramente ocurrió.


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