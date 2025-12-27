Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Bad_Bunny_toca_pieza_en_Museo_de_Antropologia_y_causa_polemica_0564599bd0
Escena

Bad Bunny toca pieza en Museo de Antropología y causa polémica

Una fotografía del cantante en el Museo Nacional de Antropología desató críticas en redes por presunto trato diferenciado y falta de postura del INAH

  • 27
  • Diciembre
    2025

La visita de Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología (MNA) generó controversia en redes sociales luego de que el propio artista compartiera una imagen en la que aparece tocando una pieza exhibida dentro del recinto. La fotografía fue difundida a través de sus historias de Instagram y rápidamente detonó reacciones entre usuarios que cuestionaron el respeto a las normas de conservación del patrimonio cultural.

La imagen forma parte de una serie de publicaciones en las que el cantante puertorriqueño documentó su paso por distintos espacios culturales de la capital mexicana. En una de ellas, se le observa interactuando físicamente con una estela que no se encuentra resguardada por una vitrina, lo que avivó el debate sobre si se trataba de una pieza original o una réplica.

bad bunny toca pieza museo de antropologia cdmx.jpg

Usuarios justifican al cantante; otros señalan preferencias a extranjeros

Tras la difusión de la fotografía, usuarios de distintas plataformas expresaron posturas encontradas. Mientras algunos señalaron que el objeto podría no ser original y formar parte de una exhibición interactiva, otros manifestaron inconformidad al considerar que este tipo de acciones no están permitidas para el público en general.

Entre los comentarios más recurrentes surgió la percepción de un trato diferenciado hacia artistas extranjeros, ya que, según los señalamientos, no se observa la intervención del personal del museo durante el momento captado en la imagen.

INAH emite comunicado tras imágenes de Bad Bunny en el MNA

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que, tras la circulación de imágenes relacionadas con la visita del cantante Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología, se recordó que el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con el comunicado, la visita se realizó el 17 de diciembre y durante todo el recorrido hubo personal de custodia. Al momento en que el artista colocó la mano sobre una estela, se le indicó que no podía tocar las piezas, por lo que retiró la mano de inmediato.

inah comunicado bad bunny toca pieza museo de antropologia.jpg

El caso previo de MrBeast en la zona arqueológica de Calakmul

El episodio recordó un antecedente reciente que también generó polémica, relacionado con el creador de contenido MrBeast, quien grabó material en la zona arqueológica de Calakmul, en áreas restringidas al público.

En ese caso, la Secretaría de Cultura federal anunció acciones legales por la difusión de información falsa, lo que colocó nuevamente en la conversación pública el uso de espacios culturales y arqueológicos por figuras con alta visibilidad mediática.

Bad Bunny acude a funciones de lucha libre y a la Casa Azul

A pesar de la controversia, Bad Bunny concluyó en México su gira titulada “Debí tirar más fotos”. Durante su visita, compartió en redes sociales otras actividades realizadas en el país, como su asistencia a funciones de lucha libre y su recorrido por la Casa Azul, antigua residencia de Frida Kahlo.

El cantante también mantiene confirmada su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, lo que ha mantenido su nombre en tendencia en plataformas digitales.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_12_27_T131730_877_454658be48
La Patrulla Espiritual busca ayudar a exactor de Nickelodeon
G9_D_Togg_Xo_AE_1z_Z_711b743407
Bizarrap y J Balvin lanzan sesión sorpresa para cerrar 2025
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_1745314310
Famosos celebran la Navidad con todo el glamour
publicidad

Últimas Noticias

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
Retiran_60_toneladas_de_residuos_sobre_Rio_Santa_Catarina_en_2025_5dc5447a24
Recolectan más de 60 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
52c36de3f2a527d0b91e3f84ea49522c30c6b8edw_d6549fd88e
Israel recibe su primer sistema láser de defensa Iron Beam
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×