Bad Bunny toca pieza en Museo de Antropología y causa polémica

La visita de Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología (MNA) generó controversia en redes sociales luego de que el propio artista compartiera una imagen en la que aparece tocando una pieza exhibida dentro del recinto. La fotografía fue difundida a través de sus historias de Instagram y rápidamente detonó reacciones entre usuarios que cuestionaron el respeto a las normas de conservación del patrimonio cultural.

La imagen forma parte de una serie de publicaciones en las que el cantante puertorriqueño documentó su paso por distintos espacios culturales de la capital mexicana. En una de ellas, se le observa interactuando físicamente con una estela que no se encuentra resguardada por una vitrina, lo que avivó el debate sobre si se trataba de una pieza original o una réplica.

Usuarios justifican al cantante; otros señalan preferencias a extranjeros

Tras la difusión de la fotografía, usuarios de distintas plataformas expresaron posturas encontradas. Mientras algunos señalaron que el objeto podría no ser original y formar parte de una exhibición interactiva, otros manifestaron inconformidad al considerar que este tipo de acciones no están permitidas para el público en general.

Entre los comentarios más recurrentes surgió la percepción de un trato diferenciado hacia artistas extranjeros, ya que, según los señalamientos, no se observa la intervención del personal del museo durante el momento captado en la imagen.

INAH emite comunicado tras imágenes de Bad Bunny en el MNA

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que, tras la circulación de imágenes relacionadas con la visita del cantante Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología, se recordó que el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con el comunicado, la visita se realizó el 17 de diciembre y durante todo el recorrido hubo personal de custodia. Al momento en que el artista colocó la mano sobre una estela, se le indicó que no podía tocar las piezas, por lo que retiró la mano de inmediato.

El caso previo de MrBeast en la zona arqueológica de Calakmul

El episodio recordó un antecedente reciente que también generó polémica, relacionado con el creador de contenido MrBeast, quien grabó material en la zona arqueológica de Calakmul, en áreas restringidas al público.

En ese caso, la Secretaría de Cultura federal anunció acciones legales por la difusión de información falsa, lo que colocó nuevamente en la conversación pública el uso de espacios culturales y arqueológicos por figuras con alta visibilidad mediática.

En relación con el mensaje emitido el día de ayer por el youtuber Mr. Beast, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalan lo siguiente: pic.twitter.com/k4tqrKpI3g — INAH (@INAHmx) May 19, 2025

Bad Bunny acude a funciones de lucha libre y a la Casa Azul

A pesar de la controversia, Bad Bunny concluyó en México su gira titulada “Debí tirar más fotos”. Durante su visita, compartió en redes sociales otras actividades realizadas en el país, como su asistencia a funciones de lucha libre y su recorrido por la Casa Azul, antigua residencia de Frida Kahlo.

Bad Bunny also visited Frida Kahlo’s museum in Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/vwLbrFJgmb — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) December 24, 2025

El cantante también mantiene confirmada su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, lo que ha mantenido su nombre en tendencia en plataformas digitales.

