Escena

Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores en Instagram tras meses de ausencia y generó especulación sobre nuevos proyectos

  • 10
  • Marzo
    2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reapareció este martes en redes sociales para celebrar su cumpleaños número 32, sorprendiendo a millones de seguidores tras varios meses de silencio digital. 

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, publicó una sencilla fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece soplando las velas de un pastel en forma de corazón.

La imagen estuvo acompañada únicamente por el número “32”, lo que bastó para desatar una ola de reacciones entre sus fans.

En pocas horas, la publicación acumuló más de 92 mil comentarios, en su mayoría mensajes de felicitación y agradecimiento por parte de seguidores que celebraron su regreso a la plataforma.

Regresa tras borrar todo su contenido

La reaparición ocurre semanas después de que el llamado “Conejo Malo” eliminara todas las publicaciones de su cuenta, dejándola completamente vacía y generando especulación sobre una posible nueva etapa en su carrera.

El movimiento ocurrió un día después de su participación en el medio tiempo del Super Bowl, lo que llevó a muchos seguidores a interpretar la acción como parte de una estrategia para anunciar futuros proyectos musicales.

Actualmente, el artista se encuentra realizando su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, con la que ha visitado países de Latinoamérica, Asia y Oceanía, y que próximamente llegará a Europa.

El tour incluye presentaciones en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Bad Bunny atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS obtuvo el premio a Álbum del Año en los Grammy Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical.

Además, su reciente presentación en el Super Bowl rompió récords de audiencia global, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel internacional.

Mientras tanto, su inesperada publicación de cumpleaños mantiene a los fans atentos ante la posibilidad de que el artista anuncie nueva música o proyectos en los próximos días. 


