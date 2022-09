Bad Bunny vuelve a triunfar en los Premios Billboard

Los Premios Billboard de la Música Latina rindieron homenaje a estrellas de la talla de Raphael, Chayanne, Christina Aguilera, entre otros.

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se coronó como el máximo ganador de los Premios Billboard de la Música Latina. El artista urbano puertorriqueño volvió a conquistar el principal galardón de la gala: Artista del año.

De igual manera se llevó el premio Top Latin Album del año, también ganó por tercera vez el trofeo a Compositor del año en los premios celebrados ayer por la noche en el Watsco Center de Coral Gables, Florida. En total, se llevó nueve premios. Pero fue el gran ausente de la noche pues no pudo asistir a la ceremonia.

Aún así, la fiesta tuvo momento memorables pues las categorías de los premios especiales se ampliaron este año. Chayanne, quien tuvo un número musical en la gala en el que estrenó su sencillo Como tú y yo se llevó el Premio Billboard Ícono.

"Uno hace las cosas con amor ... uno entrega una canción y ya es de ustedes", apuntó el astro puertorriqueño. "Cada proyecto que hago lo hago como si fuera el primero, con la misma intensidad, el mismo entusiasmo y entregando el 100%", afirmó.

Christina Aguilera también animó al público con un número musical con mariachi al interpretar La reina del segundo disco en español de su carrera, Aguilera, y fue reconocida con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza por su compromiso con labores altruistas.

Raphael, quien celebra 60 años ininterrumpidos sobre las tarimas, fue homenajeado con el Premio Billboard Trayectoria Artística. El astro interpretó un popurrí de sus grandes éxitos acompañado de la banda CNCO y el cantante español Pablo López y estrenó su tema De tanta gente.





Entérate

-El puertorriqueño José Feliciano, quien recibió el Premio Billboard Leyenda, fue el único galardonado con uno de los premios especiales que no pudo asistir a la ceremonia, pero envió un mensaje por video en el que explicó que no pudo viajar por el huracán. Feliciano terminó el video con un fragmento de su popular versión en guitarra acústica de Light My Fire, original de The Doors.

-Nicky Jam recibió su Premio Billboard Salón de la Fama de manos de su padre, José Rivera. El astro del reggaetón no se esperaba que su padre le diera su premio, ambos estaban conmovidos hasta las lágrimas en el escenario.

-Entre los números musicales destacó Carlos Vives a dueto con Los Ángeles Azules, además Camilo y Grupo Firme, interpretaron su éxito Alaska.