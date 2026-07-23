Belinda denuncia amenazas tras polémica con Danna y Kenia Os

Belinda reveló que recibió amenazas de muerte y miles de mensajes de odio tras la polémica generada por sus declaraciones sobre una colaboración con Danna

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Belinda denunció haber recibido amenazas de muerte y miles de mensajes de odio en redes sociales tras la polémica generada por sus declaraciones sobre una colaboración con Danna.

La cantante aseguró que la situación la llevó a eliminar una publicación para proteger su salud mental y frenar la confrontación entre seguidores.

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”, expresó.

Belinda señaló que la conversación alrededor de sus declaraciones tomó un rumbo preocupante y pidió a sus seguidores no responder con agresiones ni alimentar conflictos en plataformas digitales.

La cantante sostuvo que el ambiente en redes sociales se ha vuelto cada vez más hostil y consideró necesario promover el respeto entre comunidades de fans.

“Quiero pedirles que, por favor, recibamos los comentarios positivos. Cuando recibamos comentarios negativos, nosotros no respondamos con odio ni con hate, porque estamos en un mundo en el que ya demasiado odio hay en general”.

Insistió en que nunca ha fomentado ataques contra ninguna persona y lamentó que una discusión relacionada con la música terminara derivando en amenazas.

Aclara que no tiene problemas con ninguna artista

Durante el mensaje, Belinda también aprovechó para aclarar que eliminar su publicación no significó un conflicto con Danna, Kenia Os o cualquier otra colega de la industria.

“Por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie. Soy la persona más amorosa, cariñosa que existe en el mundo. Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos muchísimo respeto”.

Aseguró que mantiene una postura de respeto hacia todas las artistas y rechazó cualquier interpretación que sugiera rivalidades personales.

Explica el origen del comentario sobre Danna

Belinda afirmó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y explicó que cuando habló sobre una colaboración especial con Danna se refería a la historia que ambas comparten desde la infancia.

Las dos artistas iniciaron sus carreras frente a las cámaras cuando eran niñas y desarrollaron trayectorias similares dentro del entretenimiento mexicano.

“Cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración era específicamente entre Danna y yo, porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida en cuanto a los inicios”.

Añadió que en ningún momento intentó minimizar la trayectoria de otras cantantes.

“Sin demeritar a nadie, porque yo nunca hago menos absolutamente a nadie”.

La polémica surgió por una entrevista

La controversia comenzó después de que Belinda hablara sobre un próximo proyecto musical junto a Danna. Parte de los usuarios en redes interpretó sus declaraciones como un desaire hacia Kenia Os, con quien anteriormente colaboró en la canción "Jackpot".

La discusión generó una intensa reacción entre seguidores de las tres artistas y provocó especulaciones sobre una supuesta rivalidad.

Ante la situación, Danna intervino públicamente para pedir a los usuarios que dejaran de alimentar comentarios negativos, posteriormente Belinda calificó la presunta enemistad como una polémica “ficticia” y reiteró que mantiene una buena relación con Kenia Os.

El proyecto conjunto sigue pendiente

Mientras la polémica continúa generando conversación en redes sociales, el tema que Belinda, Danna y Kenia Os grabaron juntas durante 2025 sigue sin fecha oficial de lanzamiento.

Las artistas han explicado que el retraso responde a cuestiones administrativas relacionadas con la disquera y no a diferencias personales.

En paralelo, Belinda y Danna mantienen en marcha otro proyecto musical conjunto, con el que buscan consolidar una colaboración que sus seguidores han esperado durante años.