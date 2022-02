Belinda publica revelador mensaje sobre ruptura con Nodal

Tras días de su ruptura con Chrisitan Nodal, la cantante Belinda rompió el silencio para expresar sus sentimientos hacia sus fans.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz aseguró que le "duele y mucho", a pesar de que intenta cuidar su corazón.

Además, aprovechó para agradecer a sus fans por el "amor y apoyo incondicional".

Todo indica que está expresando sus sentimientos en relación al término de su compromiso con el cantante, ya que al final compartió una cita reveladora de Simone de Beauvoir sobre el amor de una mujer en relación al hombre.

"El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida", citó la cantante.