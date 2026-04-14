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Belinda y Ángeles Azules estrenarán canción para el Mundial 2026

La FIFA confirmó el estreno de 'Por ella', canción de Belinda y Los Ángeles Azules que formará parte del álbum oficial del Mundial 2026

  • 14
  • Abril
    2026

Como parte del proyecto musical oficial del Mundial 2026, la FIFA confirmó el estreno de “Por ella”, una colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules, que busca llevar el sonido mexicano a un escenario global.

El tema estará disponible a partir del viernes 17 de abril a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en plataformas digitales, según anunciaron los artistas a través de sus redes sociales.

Un Mundial que también se escucha

La canción forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una iniciativa que reúne a artistas de distintos géneros y países con el objetivo de reflejar la diversidad cultural de las naciones anfitrionas.

Este proyecto musical acompaña una edición histórica del torneo, que por primera vez será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Desde la FIFA, el presidente Gianni Infantino adelantó el alcance del proyecto:

“Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo están colaborando para crear un ritmo global que celebrará nuestro hermoso juego”.

Sonido mexicano para un escenario global

La colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules destaca por su intención de fusionar pop con cumbia, llevando un estilo profundamente arraigado en la cultura mexicana a un escaparate internacional.

El lanzamiento ya cuenta con opción de pre-save, lo que permitirá a los usuarios añadir el tema automáticamente a sus bibliotecas en cuanto esté disponible.

La FIFA explicó que este álbum busca:

“Reunir a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo, conectando fronteras y géneros mientras refleja la energía cultural compartida”.

Un álbum con mezcla de géneros y estrellas

El proyecto musical arrancó el pasado 20 de marzo con el sencillo “Lighter”, una colaboración entre Jelly Roll y Carín León, producida por Cirkut.

La canción mezcla sonidos rock y country con regional mexicano, marcando la pauta de un álbum que apuesta por la diversidad sonora.

Con esta estrategia, la FIFA busca ampliar el impacto cultural del Mundial 2026, integrando música, identidad y espectáculo en torno al torneo más importante del fútbol.


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