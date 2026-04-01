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Los Ángeles Azules colaborarán con Belinda y Santa Fe Klan

Esta colaboración surgió como parte de una iniciativa impulsada por un patrocinador interesado en llevar el sonido de la cumbia a la justa mundialista

  • 01
  • Abril
    2026

La cantante Belinda se unió a Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan para lanzar una nueva canción que ha generado gran expectativa al tratarse de una fusión de pop, cumbia y rap, pensada especialmente en el contexto del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema, que aún mantiene en reserva algunos detalles como su fecha oficial de estreno, promete convertirse en uno de los más representativos del evento, al reunir distintos géneros musicales en una propuesta que busca conectar con el público internacional.

Proyecto impulsado por patrocinador

De acuerdo con lo revelado en entrevistas, esta colaboración surgió como parte de una iniciativa impulsada por un patrocinador interesado en llevar el sonido de la cumbia a la justa mundialista, lo que derivó en la elección de Belinda como la voz femenina del proyecto y la inclusión del estilo urbano de Santa Fe Klan.

Además, el proyecto marca un reencuentro entre la cantante y Los Ángeles Azules, quienes ya habían trabajado juntos anteriormente en un tema exitoso, lo que incrementa las expectativas sobre el impacto de esta nueva canción.

Detalles revelados por integrantes del grupo

En este contexto, Elías Mejía también conocido como José Hilario Mejía detalló en entrevista que la idea nació cuando un patrocinador buscó específicamente a la agrupación para crear un tema ligado al Mundial y pidió integrar una voz femenina, lo que llevó directamente a Belinda.

Apuntan a impacto internacional

El músico destacó que retomar la colaboración con la artista resulta “muy padre” para ambas partes y adelantó que se trata de un proyecto ambicioso que podría tener gran alcance internacional, reforzando la presencia de la música mexicana en un evento global.


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