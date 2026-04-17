Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
belinda_angeles_azules_4700031d6c
Escena

Lanzan Belinda y Los Ángeles Azules sencillo para el Mundial 2026

'Por Ella' es el segundo adelanto de un álbum exclusivo de la justa deportiva, el cual transmite la emoción del torneo ahora a cargo de talento mexicano.

  • 17
  • Abril
    2026

El estreno mundial de “Por Ella” marca un nuevo paso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al convertirse en el segundo sencillo del álbum oficial del torneo. La canción, interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, ya está disponible junto con su videoclip en plataformas digitales.

Con esta colaboración, el proyecto musical del Mundial suma una propuesta que lleva el sonido mexicano a una audiencia global, al combinar la cumbia con el pop contemporáneo en una producción pensada para conectar con distintos públicos.

belinda angeles azules

¿Quién está detrás de la producción?

La canción cuenta con la producción de Tainy, productor puertorriqueño ganador de múltiples premios Grammy, quien también lidera la producción ejecutiva del álbum. Este lanzamiento marca el inicio de su participación en el proyecto, aportando un enfoque contemporáneo a la propuesta sonora.

El video oficial presenta una estética vibrante y festiva, donde predominan los colores, el baile y una narrativa visual enfocada en la celebración desde una perspectiva mexicana. En las imágenes se observa la combinación del estilo pop de Belinda con la esencia tradicional de Los Ángeles Azules, en escenarios que traen cercanía, comunidad y ritmo.

¿Qué sigue rumbo al Mundial 2026?

“Por Ella” es el segundo adelanto de un álbum que continuará creciendo en las próximas semanas con nuevos sencillos. La intención es construir una banda sonora que acompañe la expectativa del torneo y conecte con aficionados de distintas partes del mundo.

El proyecto reunirá múltiples géneros y voces, en una propuesta que busca vincular la música con el futbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

transporte_new_jersey_mundial_bcf04d684f
Nueva Jersey exige a FIFA pagar transporte del Mundial 2026
itzel_garcia_5cfb20f0ef
Copred exige tolerancia cero por ataques a árbitra Katia Itzel
EH_UNA_FOTO_2026_04_14_T131050_357_35dca316ce
Danna lanza ‘Lucid Dreams’, su EP más espiritual
publicidad

Últimas Noticias

arco_independencia_ef6d8fae9d
Piden a ciudadanía defender Arco de la Independencia
jersey_rayados_star_wars_338394aa80
Rayados lanza jerseys de Star Wars previo a duelo ante Pachuca
alejandro_fernandez_arre_63fc2059eb
Presenta Alejandro Fernández 'Arre' su marca de ropa
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_3_52_31_PM_2cda8e4a54
Proyectos 9 admite fallas y crisis en desarrollos inmobiliarios
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad
×