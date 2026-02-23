Belinda pide paz tras violencia por muerte de 'El Mencho'

La cantante Belinda se pronunció en redes sociales luego de la ola de violencia registrada en distintas regiones del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una imagen con un amanecer y la bandera mexicana acompañada del mensaje: “Dios, protege a México”.

Su publicación se dio mientras permanece en España por el rodaje de la serie "Carlota", producción inspirada en la vida de la emperatriz del siglo XIX.

Mensaje desde el extranjero

La intérprete difundió su reacción en medio de una de las jornadas más tensas del año en materia de seguridad. Aunque se encuentra fuera del país por compromisos profesionales, su publicación reflejó la preocupación de figuras públicas y ciudadanos ante la escalada de violencia.

La serie que graba narra la historia de Carlota de Habsburgo y continúa en producción sin modificaciones, mientras la cantante mantiene contacto con seguidores mexicanos mediante sus plataformas digitales.

El operativo en Jalisco

Cabe recordar que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un enfrentamiento con fuerzas federales en la sierra de Tapalpa.

De acuerdo con información oficial, en el despliegue participaron elementos del Ejército, instancias de inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Durante la intervención armada, integrantes del grupo criminal fueron abatidos y el capo resultó herido, posteriormente falleció mientras era trasladado por aire hacia la Ciudad de México.

Por otra parte, el mensaje de Belinda se sumó a otras reacciones públicas que llamaron a la paz y a reforzar la seguridad. Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gabinete de seguridad mantiene coordinación permanente para contener posibles réplicas y proteger a la población.

