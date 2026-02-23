Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
belinda_mencho_92c1b430af
Escena

Belinda pide paz tras violencia por muerte de 'El Mencho'

La cantante publicó un mensaje de apoyo a México mientras autoridades mantienen operativos y vigilancia en varios estados

  • 23
  • Febrero
    2026

La cantante Belinda se pronunció en redes sociales luego de la ola de violencia registrada en distintas regiones del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una imagen con un amanecer y la bandera mexicana acompañada del mensaje: “Dios, protege a México”.

Su publicación se dio mientras permanece en España por el rodaje de la serie "Carlota", producción inspirada en la vida de la emperatriz del siglo XIX.

belinda-mencho.avif

Mensaje desde el extranjero

La intérprete difundió su reacción en medio de una de las jornadas más tensas del año en materia de seguridad. Aunque se encuentra fuera del país por compromisos profesionales, su publicación reflejó la preocupación de figuras públicas y ciudadanos ante la escalada de violencia.

La serie que graba narra la historia de Carlota de Habsburgo y continúa en producción sin modificaciones, mientras la cantante mantiene contacto con seguidores mexicanos mediante sus plataformas digitales.

El operativo en Jalisco

Cabe recordar que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un enfrentamiento con fuerzas federales en la sierra de Tapalpa.

De acuerdo con información oficial, en el despliegue participaron elementos del Ejército, instancias de inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Durante la intervención armada, integrantes del grupo criminal fueron abatidos y el capo resultó herido, posteriormente falleció mientras era trasladado por aire hacia la Ciudad de México.

Por otra parte, el mensaje de Belinda se sumó a otras reacciones públicas que llamaron a la paz y a reforzar la seguridad. Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gabinete de seguridad mantiene coordinación permanente para contener posibles réplicas y proteger a la población.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

isaacdeltoro_e1262f0257
Olímpico Mexicano busca sumar a Isaac del Toro rumbo a LA 2028
carin_leon_sheinbaum_b0f9bac10b
Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz
san_pedro_alcalde_bandera_3c333344b3
En seguridad no escatimamos recursos: Mauricio Farah
publicidad

Últimas Noticias

ronald_johnson_embajador_30b9267c49
Arriba embajador de EUA en México para reunión con Presidenta
isaacdeltoro_e1262f0257
Olímpico Mexicano busca sumar a Isaac del Toro rumbo a LA 2028
EH_DOS_FOTOS_26_64838cb613
Atacan a alcaldesa de Bacanora; muere su hijo
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×