Belinda brilla en Milán y comparte la alfombra con David Beckham

Belinda volvió a robarse las miradas y a demostrar que no solo tiene talento y presencia en la escena, sino que también tiene un rol importante en la moda internacional, y así lo demostró en la pasarela de Hugo Boss en la Milan Fashion Week 2025, donde además conoció a David Beckham.

Durante la pasarela, la cantante mexicana definió qué es ser para ella una mujer BOSS.

“Tiene que tener seguridad, sentirse sexy y elegante”, dijo Belinda.

También reveló que la modelo británica de 51 años, Kate Moss, es icono de estilo, además de confesar que la pizza italiana es un platillo que ama y que las corbatas son un básico que nunca falta en su guardarropa.

Por otro lado, David Beckham, embajador de estilo desde sus tiempos como jugador del Manchester United y el Real Madrid, apareció en la gala y, como es costumbre, no decepcionó.

El inglés se presentó a la alfombra con un look completamente negro, entallado y con un peinado corto.

Ya en la gala, tanto Belinda como Beckham se reunieron para posar ante las cámaras, volviéndose virales en cuestión de minutos.

Sin embargo, su encuentro solo fue parte de su pasión por la moda, pero no estaría nada mal una colaboración entre dos iconos de la moda contemporánea.

