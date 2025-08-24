Belinda sorprende en show de Bad Bunny en Puerto Rico

Belinda se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la residencia que actualmente realiza Bad Bunny en Puerto Rico.

La cantante y actriz mexicana sorprendió al público al aparecer entre los asistentes, donde fue captada bailando no sólo con la rapera dominicana Tokischa y con el cantante colombiano Sebastián Yatra, sino también con el propio “Conejo Malo”, quien no dudó en dedicarle uno de sus temas más comentados: Perro negro.

El momento más viral de la noche llegó cuando Bad Bunny se acercó a Belinda y le cantó la parte de la canción en la que la menciona directamente: “Vuelves locos como Belinda”.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se ve a Belinda disfrutando del concierto, coreando los temas más populares y bailando al ritmo de Tití me preguntó.

Para muchos fans, la interacción con el reguetonero fue una de las más inesperadas y comentadas de la velada.

Lo que pocos saben es que Perro negro no es la primera vez que Bad Bunny hace referencia a Belinda en su música. Desde hace años, el puertorriqueño ha demostrado ser fan de la cantante.

Incluso, tiempo atrás compartió en redes sociales una foto de su infancia en la que aparecía feliz con un disco de la telenovela Cómplices al rescate (2002), protagonizada por Belinda.

En su canción Vou 878, el reguetonero también hace alusión a ese melodrama, mostrando que su admiración por la mexicana viene de tiempo atrás.

Belinda, por su parte, no se ha quedado atrás. En su tema La Cuadrada, que grabó junto a Tito Double P, la artista le respondió a Benito con un guiño musical al cantar: “Te estoy volviendo loco, como diría Benito”.

