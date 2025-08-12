Cerrar X
Escena

¿Posible colaboración? Cazzu confirma reunión con Belinda

La cantante argentina Cazzu, regresó este lunes 11 de agosto a la capital mexicana para participar en un evento por el lanzamiento de su libro Perreo

  • 12
  • Agosto
    2025

La cantante argentina Cazzu, regresó este lunes 11 de agosto a la capital mexicana para participar en un evento por el lanzamiento de su libro Perreo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue abordada por la prensa y compartió detalles sobre su vida personal y profesional.

En diálogo con los medios, Cazzu se refirió a la crianza de su hija Inti y a su situación con su expareja, el cantante Christian Nodal.

Sobre la manutención de la menor, señaló que actualmente no existe un acuerdo que considere justo desde el punto de vista económico debido a los altos gastos que implica su cuidado.

“Los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está”, afirmó, al tiempo que explicó que no planea iniciar procesos legales mientras pueda cubrir las necesidades de su hija con sus propios ingresos.

Respecto al contacto entre Nodal e Inti, la artista reveló que desde el 27 de mayo no se ha producido un encuentro.

No obstante, destacó que mantiene una buena relación con la familia del cantante: “Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, comentó.

Uno de los temas que más interés generó fue la posibilidad de un encuentro con Belinda.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, aseguró Cazzu confirmando su intención de conocerla.

Estas declaraciones han reavivado las especulaciones sobre una posible colaboración en el futuro.

Belinda, por su parte, expresó en junio de este año su admiración por la argentina, felicitándola por agotar sus presentaciones en el Auditorio Nacional y celebrando el cariño que el público mexicano le ha brindado.


Comentarios

