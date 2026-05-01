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México brilla con tres medallas en jornada inaugural de clavados

México tuvo un arranque destacado en la Superfinal de la Copa del Mundo de clavados en China, al conquistar dos medallas de plata y una de bronce

  • 01
  • Mayo
    2026

La selección mexicana de clavados tuvo un inicio prometedor en la Superfinal de la Copa del Mundo, que se celebra en China, al conquistar dos medallas de plata y una de bronce en la primera jornada de actividades.

Las preseas llegaron en pruebas sincronizadas y por equipos, confirmando el buen momento de los clavadistas nacionales frente a las potencias internacionales, en especial el dominio del equipo anfitrión.

Plata en 3 metros sincronizado masculino

El primer gran resultado del día fue en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado, donde la dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya se quedó con la medalla de plata tras sumar 420.57 puntos.

Los mexicanos solo fueron superados por la pareja china integrada por Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes dominaron la competencia con 460.68 unidades.

El podio lo completaron los británicos Anthony Harding y Jack Laugher con 406.20.

Al término de la prueba, Celaya destacó la capacidad de reacción del equipo:

“Sabíamos que podíamos conseguir la plata en el último clavado, así que nos concentramos y lo hicimos”.

Equipo mixto también aporta plata

La segunda medalla plateada llegó en la prueba por equipos mixtos, donde Osmar Olvera volvió a subir al podio, esta vez acompañado por Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

El conjunto mexicano acumuló 422.50 puntos tras seis ejecuciones, cuatro individuales y dos sincronizadas, quedando nuevamente por detrás de China, que se llevó el oro con 463.70 unidades. Australia completó el podio con 410.45.

Bronce en plataforma sincronizada

La tercera medalla del día fue de bronce en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizado, gracias a la actuación de Randal Willars y Kevin Berlín.

La pareja mexicana registró 403.02 puntos, quedando a poco más de un punto de los ucranianos Mark Hrytsenko y Oleksii Sereda, quienes obtuvieron la plata con 404.28. El oro fue nuevamente para China, con Zhao Renjie y Yang Zhihao al frente con 448.68.

En la rama femenil, las gemelas Lia y Mia Cueva finalizaron en la quinta posición en la prueba de 3 metros sincronizado, en una competencia dominada por las chinas Chen Jia y Chen Yiwen.

Con estos resultados, México se ubica en la segunda posición del medallero tras la primera jornada, solo detrás de China, que lidera con cuatro medallas de oro. Australia ocupa el tercer sitio con una plata y dos bronces.

La competencia continuará hasta el próximo 3 de mayo, donde la delegación mexicana buscará mantener su presencia en el podio y recortar distancia frente a la potencia asiática.

 


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