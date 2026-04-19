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Escena

'El Sol' brilla más que nunca. Luis Miguel celebra cumpleaños #56

Desde su niñez hasta su edad adulta, así es como recordamos a Luis Miguel en esta fecha, donde se muestra poco ante las cámaras, pero con una vida tranquila

  • 19
  • Abril
    2026

Luis Miguel Gallego Basteri, mejor conocido como "Luis Miguel" nació un 19 de abril de 1970. Hijo de una madre italiana y un padre español.

Durante sus primeros años de vida, Luis Miguel mostró su talento, por lo que su padre, Luisito Rey lo debutó a los 11 años con el álbum "El Sol", el cual derivaría su actual apodo.

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A pesar de su corta edad, mostró una gran presencia escénica, por lo que muchos lo consideraron como un "niño prodigio".

El álbum que lo mandó al estrellato fue "Soy como quiero ser" de 1987, su quinto disco grabado que contiene éxitos como "Ahora te puedes marchar", "Cuando calienta el sol" y "Sunny".

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Llegan los 90's con una revolución en su carrera y vida personal

Su perfil juvenil dio un cambio después de este disco, al posicionarlo como uno de los intérpretes mexicanos más importantes de la música.

Durante la década de los 90, Luis Miguel alcanzó la cima de su carrera con producciones como "Aries" y "Nada Es Igual", además de giras internacionales que lo posicionaron como uno de los artistas más importantes de habla hispana.

Su vida sentimental también ocupó titulares. Entre sus relaciones más comentadas destacan la conductora Daisy Fuentes y la cantante estadounidense Mariah Carey.

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Con el lanzamiento de "Romance" en 1991, producido por el maestro Armando Manzanero, Luis Miguel revivió el bolero para las nuevas generaciones. 

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Entre sus éxitos se encuentran: "Contigo a la distancia", "No sé ", "La mentira" y "Usted". Con estos éxitos, no solo se consolidó como artista, sino que reinventó un género, el cual se trasladó hasta las actuales generaciones.

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"El Sol se caracteriza por ser totalmente versátil, al no encasillarse en algún género en específico. Va desde la balada y el bolero, hasta el mariachi. Sin embargo, su imagen como estrella ha sido gracias al misterio y poco acceso a su vida privada.

Aunque siempre se le ha visto o conocido con varias parejas, no habla de ellas; solo sabe desviar los incómodos cuestionamientos sobre su vida privada con gran ligereza

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Es por ello que hoy en día se mantiene como una de las figuras más reconocidas del medio y más inalcanzables.

En la década de los 2000, el cantante vivió una etapa de mayor estabilidad personal junto a la actriz Aracely Arámbula, mejor conocida como "La Chule".

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Fruto de esta relación nacieron sus dos hijos: Miguel Gallego Arámbula en 2007 y Daniel Gallego Arámbula en 2008.

Te recomendamos: ¿Se parece? Así se ve el hijo de Luis Miguel a sus 19 años

Sin embargo, fue en 2010 cuando atravesó un proceso complejo en su vida al sufrir diversos problemas de salud, así como problemas económicos que lo obligaron a alejarse de la vida pública.

En 2018, se llevó a cabo el estreno de Luis Miguel: La Serie reavivó el interés global por su historia, acercándolo a nuevas generaciones.

Esto dio pie a que empresarios como Carlos Bramer lo impulsaran para lanzar su nueva gira, en donde se caracterizó por tener sold out. Ahora se encuentra con la diseñadora española Paloma Cuevas, en una etapa más discreta pero estable.

La colaboración prometida pero jamás consolidada: Juan Gabriel

Aunque Luis Miguel hizo algunas colaboraciones como con Rocío Banquells (No me puedo escapar de ti), Sheena Stone (Me gustas tal como eres) y Frank Sinatra (Come Fly With Me) hubo una canción que nunca logró grabarla.

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El único que quedó con la promesa jamás cumplida fue el Divo de Juárez, Juan Gabriel

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Durante una entrevista, mencionó que Luis Miguel le pidió colaborar en su video musical de "La Media Vuelta" para que después ellos hicieran una colaboración. 

En este videoclip participaron artistas como Lola Beltrán, Amalia MendozaPablo MonteroJosé Alfredo Jiménez Jr., Katy Jurado, Ofelia Medina, Jorge Russek y Carlos Monsiváis.

Sin embargo, el Divo de Juárez aseguró que al tratar de buscarlo, El Sol se desapareció, lo que le dejó una mala impresión del cantante.

 

 

 

 

 

 


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