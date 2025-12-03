Cerrar X
Escena

'Bugonia' llega a los cines con Emma Stone al frente

La cinta de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons, mezcla ciencia ficción y humor negro en una crítica a la industria farmacéutica

  • 03
  • Diciembre
    2025

Ciencia ficción mezclada con mucho humor negro y una gran crítica a las grandes industrias farmacéuticas es lo que el director Yorgos Lanthimos logra en Bugonia, su más reciente cinta, en donde nuevamente vuelve a tener a Emma Stone y Jesse Plemons como protagonistas.

La película sigue a Teddy (Plemmons), un teórico de la conspiración que secuestra y tortura a la CEO de una farmacéutica (Stone) al creerla un extraterrestre. Durante el desarrollo de la trama, el espectador será testigo de interpretaciones muy crudas y mucha tensión sobre la percepción de la realidad y los experimentos humanos.

"Es una película muy entretenida y emocionante", dijo Stone a AP. "No es una reflexión profunda sobre algo. Hay un toque de absurdo y ese sello que Yorgos le imprime a todo, con un toque de humor constante".

tw-43082.jpg

Bugonia está basada en la producción coreana de 2003 ¡Salven el planeta verde!, y fue durante la pandemia cuando se ideó hacer una versión en inglés con Will Tracy como guionista, ambientada en Estados Unidos y con una mujer como protagonista.

"Es una película hecha para disfrutarse en el cine", dijo Plemons. "Me gustaría hablar con toda la gente ahora mismo y decirles: Pueden hacerlo. Pueden pausar Netflix y volver a verla, pero deberían verla en el cine'".

“Teddy siempre fue apicultor, pero de repente, encontró una metáfora extendida y apropiada con la que experimentar”, dijo el director.

La filmación de la cinta exigió mucho físicamente de los actores, quienes debieron prepararse para secuencias de peleas o para pedalear largos trayectos en bicicleta; incluso Stone tuvo que soportar largas horas cubierta de crema y raparse en escena.

Bugonia es la cuarta película de la dupla Stone-Lanthimos, y se espera que sea tan bien recibida como Pobres criaturas, Tipos de gentileza y La favorita, con las que se han adjudicado múltiples nominaciones y premios.

Dato

¿Y qué es Bugonia? Lanthimos la tituló basada en una palabra griega que se refiere a la creencia de que las abejas nacen del cadáver de un buey.


Comentarios

Etiquetas:
