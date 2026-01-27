Nominan a Guillermo del Toro para premios WGA por 'Frankenstein'

Pese a no haber sido nominado en los Oscar, Guillermo del Toro es uno de los cineastas más importantes, pues este martes recibió la nominación para los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), que reconocen lo más destacado del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura.

Además del mexicano, la guionista brasileña Vera Blasi también fue nominada.

Del Toro fue nominado en la categoría de mejor guion adaptado por "Frankenstein", en donde compite contra Will Tracy por "Bugonia", Chloe Zhao y Maggie O'Farrell con "Hamnet", Paul Thomas Anderson por "One Battle After Another" y Clint Bentley & Greg Kwedar por "Train Dreams".

La ceremonia de premiación será el próximo 8 de marzo.

Otras nominaciones

Mejor guion original

David Koepp con el suspense de espionaje "Black Bag"

Mary Bronstein y el equipo de A24 con "If I Had Legs I'd Kick You"

Ronald Bronstein y Josh Safdie por "Marty Supreme"

Ryan Coogler con el suspense de vampiros "Sinners"

Zach Cregger con "Weapons"

Mejor serie de drama

"Pluribus"

"Andor"

"Severance"

"The White Lotus"

"The Pitt"

Tanto "The Pitt" como "Pluribus" y "Severance" se enfrentarán también en la categoría de serie nueva junto a "The Studio", "Task" y "The Chair Company".

Mejor serie de comedia

"Abbott Elementary"

"The Studio"

"The Chair Company"

"Hacks"

"The Rehearsal"

Mejor miniserie

"The Beast in Me"

"Black Rabbit"

"Death by Lightning"

"Dying for Sex"

"Sirens"

Comentarios