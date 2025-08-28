Cerrar X
Para Yorgos su nueva película 'Bugonia', no es distopía, es real

Yorgos afirmó este jueves en el Festival de Cine de Venecia: 'La distopía en esta película no es muy ficticia. Mucho de ello refleja el mundo real'

  28
  Agosto
    2025

En la nueva película de Yorgos Lanthimos, "Bugonia", un hombre perturbado y obsesionado con las teorías de la conspiración secuestra a la directora de una compañía farmacéutica y la tortura en un intento por salvar a la humanidad. El secuestrador, interpretado por Jesse Plemons, cree que su rehén, interpretada por Emma Stone, es una extraterrestre. Aunque la situación está exagerada, Lanthimos cree que la película no es tan descabellada.

Yorgos afirmó este jueves en el Festival de Cine de Venecia: "La distopía en esta película no es muy ficticia. Mucho de ello refleja el mundo real".

"Bugonia" tendrá su estreno mundial la noche del jueves en el prestigioso festival, donde compite por el máximo galardón, el León de Oro. Focus Features estrenará la película en Estados Unidos y Canadá el 24 de octubre.

La película es un remake del filme coreano de 2003 “Jigureul jikyeora!” ("Save the Green Planet!") y mezcla elementos de ciencia ficción, horror y comedia. El personaje de Plemons está obsesionado con la idea de que Stone es parte de una especie alienígena que ha infiltrado la Tierra con planes de destruirla. La adaptación, escrita por Will Tracy, ha estado en desarrollo durante varios años, con Ari Aster involucrado antes de que Lanthimos se uniera como director.

Para Yorgos su nueva película 'Bugonia', no es distopía, es real

Lanthimos expresó: "Nunca antes me habían dado un guion que se sintiera tan listo para hacerse. Pensé que era muy divertido y entretenido, pero también extremadamente impactante y te hacía reflexionar profundamente sobre las cosas. Inmediatamente me interesó hacerlo. Se sentía muy relevante entonces, hace tres años, y ahora se siente aún más relevante".

Esta es la cuarta vez que Stone trabaja con Lanthimos y la segunda para Plemons. Ambos aparecieron recientemente en la película "Kinds of Kindness" ("Tipos de Gentileza") de Lanthimos. El director tuvo su última película en Venecia en 2023, cuando "Poor Things" ("Pobres criaturas") ganó el León de Oro. Luego ganó varios Oscar, incluyendo mejor actriz para Stone.

Para Yorgos su nueva película 'Bugonia', no es distopía, es real

Stone comentó: "Me encanta el material al que él se siente atraído y los mundos que quiere explorar." Añadió que, aunque suene a cliché, tener un elenco y equipo conocido siente como una familia y un "entorno realmente reconfortante y seguro para explorar".

Parte del papel requirió que la actriz se afeitara la cabeza, lo cual dijo que fue "lo más fácil del mundo". Stone expresó que especialmente le encantó lo "divertido y (expletivo) y vivo" que era el guion, y cómo reflejaba el mundo.

Durante el desarrollo del guion y la realización de la película, Lanthimos dijo que sus temas solo se volvieron más relevantes.

Lanthimos manifestó: "La humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas muy pronto. La gente necesita elegir el camino correcto de muchas maneras, de lo contrario, no sé cuánto tiempo tenemos con todo lo que está sucediendo en el mundo con la tecnología, con la IA, con las guerras... el cambio climático".

Añadió que espera que su película "provoque que la gente piense sobre lo que está sucediendo hoy en todo el mundo".


