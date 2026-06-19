El actor apareció dentro de un caballo gigante en 'Jimmy Kimmel Live!' para promocionar 'La Odisea' y revivir su divertida rivalidad con el conductor

Inicio / Escena / Matt Damon sorprende a Kimmel oculto en un caballo de Troya

El actor Matt Damon volvió a protagonizar uno de los momentos más divertidos de su ya tradicional rivalidad con Jimmy Kimmel al irrumpir en el escenario de Jimmy Kimmel Live! escondido dentro de un enorme caballo de Troya para promocionar su próxima película, La Odisea.

La inesperada aparición ocurrió al final del monólogo del presentador, cuando un repartidor de UPS llegó al estudio con un gigantesco caballo de madera y un potrillo. Kimmel, desconcertado, aseguró que nunca había pedido semejante entrega.

A present for Jimmy Kimmel: a Trojan Horse. pic.twitter.com/jZ5j55XZWi — best of matt damon (@damonlibrary) June 19, 2026

Mientras el pequeño caballo era retirado del escenario, la estructura principal se abrió repentinamente y dejó al descubierto a Damon, quien apareció entre aplausos y lanzó de inmediato una serie de bromas dirigidas al conductor.

Una entrada digna de la antigua Grecia

"¡El caballo está aquí y no hay vuelta atrás! ¡Lo hice! ¡Estoy aquí!", exclamó el actor antes de bromear con que había cruzado guerras y océanos para rescatar al público de la "mediocridad".

Kimmel respondió acusándolo, en tono de comedia, de invadir el programa sin permiso, mientras Damon replicó con nuevos comentarios sarcásticos, manteniendo el intercambio de burlas que ambos han convertido en una tradición televisiva.

Cuando el conductor le preguntó cuánto tiempo llevaba oculto dentro del caballo, el actor respondió con humor: "¿Ganaron los Knicks?", provocando nuevas risas entre la audiencia.

Promoción con mucho humor

Damon explicó que su visita tenía un objetivo claro, promocionar La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, en la que interpreta a Odiseo y cuyo estreno está previsto para el 17 de julio.

El actor aprovechó la temática del filme para recrear el célebre caballo de Troya y convertir su entrada al programa en una elaborada broma.

La conversación terminó con ambos intercambiando comentarios irónicos y bromas personales, alimentando una rivalidad ficticia que desde hace años se ha convertido en uno de los segmentos favoritos de los seguidores del programa.