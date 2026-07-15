Captan a Katie Holmes de la mano de un artista plástico

La actriz fue vista junto a Jason Bard Yarmosky durante un evento en Nueva York, avivando rumores de una nueva relación sentimental

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La actriz estadounidense Katie Holmes ha desatado fuertes rumores de romance tras ser captada de la mano del reconocido artista plástico Jason Bard Yarmosky.

La pareja fue el centro de atención durante una proyección exclusiva en Los Hamptons, Nueva York, consolidando lo que parece ser el nuevo capítulo sentimental en la vida de la intérprete de Dawson's Creek.

Según testigos del evento, ambos se mostraron sumamente cercanos, afectuosos y sin intenciones de ocultarse ante el público o la prensa internacional.

El esperado encuentro público tuvo lugar el viernes 10 de julio de 2026, durante la presentación especial de la película The Invite, dirigida por Olivia Wilde.

La cita se desarrolló inicialmente en el cine Regal UA East Hampton, donde asistentes citados por la revista People aseguraron que Holmes apoyó cariñosamente su cabeza en el hombro del artista.

Posteriormente, la celebración continuó en una recepción privada en The Boat House, espacio donde compartieron con amigos y otras celebridades de la industria.

Jason Bard Yarmosky, de 39 años y originario de Nueva York, es un pintor y dibujante contemporáneo egresado de la prestigiosa School of Visual Arts de Manhattan en 2010.

Su alabada obra se centra primordialmente en explorar el envejecimiento, la memoria y el paso del tiempo, utilizando de forma recurrente a sus abuelos como principales modelos e inspiración.

A lo largo de su carrera, ha expuesto sus piezas en prestigiosos recintos culturales como el Brooklyn Museum de Nueva York, el Crystal Bridges Museum y en exclusivas galerías de París y Bruselas.

Esta comentada aparición pública representa el primer vínculo amoroso formal de Katie Holmes en varios años, tras concluir su breve relación con el músico Bobby Wooten III a finales de 2022.

La actriz, que recientemente culminó las promociones de su largometraje Happy Hours junto a su antiguo colega Joshua Jackson, parece dar una nueva oportunidad al amor de manera pública y natural dentro de la escena artística.