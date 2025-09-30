Cerrar X
juan_gabriel_aniversario_bde47a0ca8
Escena

¿Revivió? Captan al 'clon' de Juan Gabriel en París

El hombre, cuya identidad real es completamente desconocida, es parecido al "Divo de Juárez" durante los últimos años de su vida, salvo por el cabello largo

  • 30
  • Septiembre
    2025

Un grupo de turistas mexicanos se encontraban cenando en un restaurante en París, Francia, cuando se percataron de una silueta muy familiar, la de un hombre que luce bastante parecido a Juan Gabriel.

De inmediato el video donde sale este "clon" se viralizó en redes sociales en modo de humor, sin embargo, las personas que creen que el cantante sí fingió su muerte no se hicieron esperar, pues apuntaban que su similitud física es demasiado notoria.

Ciertamente, el hombre, cuya identidad real es completamente desconocida, es parecido al "Divo de Juárez" durante los últimos años de su vida, salvo por el cabello largo.

Las risas tampoco faltaron, con internautas que bautizaron al sujeto como "Jean Gabrielle", además, hubo más gente que afirmó haberse topado con este hombre, aunque obviamente es en tono cómico.

¿Cuándo murió Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valadez falleció hace casi 10 años debido a un infarto agudo de miocardio, sin embargo, su legado se mantiene vivo en los millones de seguidores que siguen escuchando sus canciones en todo el mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_7a2beb0fe6
Pide Gobierno investigación tras muerte de mexicano en Dallas
Whats_App_Image_2025_09_30_at_1_17_25_AM_8ebea17873
¡Hechos en México! Playoffs de la MLB serán ‘a la mexicana’
nl_apps_de_comida_a2264054d7
Usuarios denuncian retrasos y pérdidas en pedidos de comida
publicidad

Últimas Noticias

dw3q_c4ff3d5cd1
Venezuela celebra la Navidad en medio de tensiones con EUA
EH_COLLAGE_1_e2a1c8f23b
Septiembre cumplidor: supera expectativa de lluvia
EH_UNA_FOTO_35_1b033d2050
Llega el tráiler oficial de ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×