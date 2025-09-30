¿Revivió? Captan al 'clon' de Juan Gabriel en París

Un grupo de turistas mexicanos se encontraban cenando en un restaurante en París, Francia, cuando se percataron de una silueta muy familiar, la de un hombre que luce bastante parecido a Juan Gabriel.

De inmediato el video donde sale este "clon" se viralizó en redes sociales en modo de humor, sin embargo, las personas que creen que el cantante sí fingió su muerte no se hicieron esperar, pues apuntaban que su similitud física es demasiado notoria.

Ciertamente, el hombre, cuya identidad real es completamente desconocida, es parecido al "Divo de Juárez" durante los últimos años de su vida, salvo por el cabello largo.

"Juan Gabriel":

Porque en Paris vieron a un hombre parecido y surgieron especulaciones pic.twitter.com/KWTKkC4XYb — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 30, 2025

Las risas tampoco faltaron, con internautas que bautizaron al sujeto como "Jean Gabrielle", además, hubo más gente que afirmó haberse topado con este hombre, aunque obviamente es en tono cómico.

¿Cuándo murió Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valadez falleció hace casi 10 años debido a un infarto agudo de miocardio, sin embargo, su legado se mantiene vivo en los millones de seguidores que siguen escuchando sus canciones en todo el mundo.

