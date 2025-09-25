¿Sí son novios? Captan a Sydney Sweeney y Scooter Braun juntos

Después de meses de especulaciones sobre la posible relación entre Sydney Sweeney y el ejecutivo musical Scooter Braun, este miércoles se dio un paso más en saber si en verdad mantienen un noviazgo o no, pues ambos fueron vistos por primera vez en una cita pública.

De acuerdo con el medio TMZ, la actriz de 28 años, conocida por su papel en "Euphoria", y quien fuera el mánager de Justin Bieber fueron vistos la noche de este miércoles en el restaurante italiano Jon & Vinny's, en Los Ángeles.

Pero, aunque en la mesa en la que se encontraban habían otras personas, ambos estaban "completamente absortos el uno en el otro", esto según un testigo anónimo consultado por el medio especializado.

Otra de las cosas que son un completo misterio es cuándo ambos comenzaron a salir, pero todos los rumores apuntan a que fue durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, pues ambos fueron vistos juntos en el evento.

Lo que sí se sabe es que ambos se encuentran "solteros", pues Sydney terminó su compromiso con Jonathan Davino a principios de 2025, mientras que Scooter finalizó su divorcio de Yael Cohen en 2022, tras siete años de matrimonio.

Sin embargo, pese a que ambos fueron vistos juntos públicamente, ninguna de las dos partes ha hablado de manera formal y oficial de su supuesto romance.

