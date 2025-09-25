Cerrar X
viloncina_cetis_tamaulipas_1_1101e1aff5
Escena

¿Sí son novios? Captan a Sydney Sweeney y Scooter Braun juntos

Ambos fueron vistos en una cita en un restaurante de Los Ángeles, tras meses de rumores sobre su relación pero ninguno se ha pronunciado al respecto

  • 25
  • Septiembre
    2025

Después de meses de especulaciones sobre la posible relación entre Sydney Sweeney y el ejecutivo musical Scooter Braun, este miércoles se dio un paso más en saber si en verdad mantienen un noviazgo o no, pues ambos fueron vistos por primera vez en una cita pública.

De acuerdo con el medio TMZ, la actriz de 28 años, conocida por su papel en "Euphoria", y quien fuera el mánager de Justin Bieber fueron vistos la noche de este miércoles en el restaurante italiano Jon & Vinny's, en Los Ángeles.

Pero, aunque en la mesa en la que se encontraban habían otras personas, ambos estaban "completamente absortos el uno en el otro", esto según un testigo anónimo consultado por el medio especializado.

Otra de las cosas que son un completo misterio es cuándo ambos comenzaron a salir, pero todos los rumores apuntan a que fue durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, pues ambos fueron vistos juntos en el evento.

Lo que sí se sabe es que ambos se encuentran "solteros", pues Sydney terminó su compromiso con Jonathan Davino a principios de 2025, mientras que Scooter finalizó su divorcio de Yael Cohen en 2022, tras siete años de matrimonio.

Sin embargo, pese a que ambos fueron vistos juntos públicamente, ninguna de las dos partes ha hablado de manera formal y oficial de su supuesto romance.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
wisin_marc_anthony_c757bb7953
Marc Anthony y Wisin estrenan tema en los Premios Juventud 2025
cyno_nyacho_nina_bonita_2_98e17d9a55
Chyno y Nacho reviven su éxito con 'Niña Bonita 2'
publicidad

Últimas Noticias

DSC_6774_copia_ca830cb8df
Celebrarán la Copa Fuerza Regia para impulsar el talento
G1u_TMC_XUAA_Cb_T8_06027b46e0
¡Peso gigante! Rayados liga tres triunfos ante Santos en casa
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×