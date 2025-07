Captan a Orlando Bloom y Sydney Sweeney juntos en Venecia

Orlando Bloom y Sydney Sweeney protagonizaron uno de los momentos más comentados del fin de semana al ser captados caminando juntos por las calles de Venecia, luego de haber asistido a la fastuosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en la isla de San Giorgio Maggiore.

El actor británico y la estrella de Euphoria fueron vistos compartiendo un paseo junto a Tom Brady. Las imágenes, rápidamente difundidas en redes sociales, mostraron a Sweeney con un vestido floral veraniego y Bloom en atuendo informal, lo que desató especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

La aparición conjunta de Bloom y Sweeney se dio apenas días después de que se confirmara la separación del actor de Katy Perry, con quien mantuvo una relación de seis años y una hija en común.

La cantante, ausente en la ceremonia, se encontraba cumpliendo compromisos laborales en Australia, mientras Bloom acudía solo al enlace.

De acuerdo con medios estadounidenses, el paseo por Venecia formó parte de las celebraciones posteriores a la boda, que reunió a celebridades como Tom Brady, Ellie Goulding y miembros de la familia Kardashian. Las fiestas se extendieron hasta la madrugada en el Gritti Palace, donde también se vio a Bloom, Sweeney y Brady.

Orlando Bloom was seen taking a walk with 27-year-old Sydney Sweeney while in Venice for Jeff Bezo’s wedding.



It appears Orlando is moving on quickly from his marriage to Katy Perry. pic.twitter.com/EWaMbn3QIJ