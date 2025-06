Carín León salda su cuenta con los regios con un concierto

Carín León tenía una deuda pendiente con el público regio y llegó a la ciudad para saldarla ¡y de qué manera!

Y es que el cantante había tenido que posponer su show del 31 de mayo debido a las pasadas elecciones, pero ahora sí no hubo nada que impidiera su presentación del viernes, en el Domo Care.

El recinto lució a su máxima capacidad, lo que influyó en gran medida para que el ambiente se pusiera de lo mejor durante la velada, en la que las parejas, los grupos de amigos y hasta las mamás que fueron llevadas por sus hijos la pasaron muy bien.

En el espectáculo, parte de su gira titulada "Boca chueca", el cantautor sonorense ofreció durante aproximadamente dos horas una gran selección de sus éxitos, desde las baladas de amor y desamor hasta los temas que hicieron que todo mundo dejara su asiento para pararse a bailar.

Las primeras canciones que ofreció, durante su segunda presentación en el recinto, fueron "Me la aventé", "Si tu amor no vuelve", "Me estoy enamorando", "Según quién" y "Ese bato no te queda".

Para ese momento el público ya se le había entregado por completo al artista, quien en agradecimiento se mostró de lo más atento, se tomó fotos con los fans y complació sus peticiones.

Las más ovacionadas de la noche fueron "Que vuelvas", "No es por acá", "Primera cita", "De compas" y "La boda del huitlacoche", con las que quedó claro por qué el cantante es uno de los favoritos del público.

