Carlos Santana lanza su primer tema norteño con Grupo Frontera

Carlos Santana lanzó 'Me Retiro', su primera canción norteña, en colaboración con Grupo Frontera, fusionando la melancolía del género regional mexicano con su característico estilo de guitarra.

“Grupo Frontera tiene alma, tiene propósito, y eso es lo que busco. Yo no toco con cualquiera”, explicó Santana.

El tema, compuesto por Édgar Barrera, marca su primera grabación en español desde el álbum 'Corazón' de 2014.

Santana, de 77 años, afirmó que la canción representa el espíritu de sus raíces mexicanas.

“Yo soy mexicano, por eso todo lo que hago es música mexicana. Mi padre me enseñó la música de Agustín Lara. El agua es agua: la mezcles con tamarindo o piña, sigue siendo agua. Yo soy mexicano, ese es mi espíritu”, declaró.

Esta colaboración con una de las bandas jóvenes más exitosas del regional mexicano refleja una afirmación de su identidad y una “comunión espiritual”.

Además, expresó su deseo de grabar un álbum centrado en músicas indígenas de México, como las de los huicholes y tarahumaras, que considera “la raíz verdadera” de la cultura nacional.

“Vengo de muchos músicos. De Ritchie Valens, de Mongo Santamaría, de los Indios Tabajaras. Yo los represento a todos, y esta canción es parte de ese legado”, concluyó.

El lanzamiento del sencillo llega en un momento importante para Carlos Santana, tras superar una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda a principios de 2024.

“Por 30 segundos tuve miedo de no volver a tocar, pero con Dios no hay imposibles. Este dedito me da balance, equilibrio y confianza. Quedó muy bien”, dijo en referencia a la fractura.

Esta lesión requirió cirugía y lo llevó a cancelar varias presentaciones de su residencia en Las Vegas.

A pesar de este contratiempo, Santana ha demostrado su resiliencia al volver con esta colaboración en el género norteño junto a Grupo Frontera, reafirmando su conexión con sus raíces mexicanas y su capacidad para seguir creando música vibrante.

