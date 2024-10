Celebridades hablan sobre el cáncer de mama en su día mundial

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el propósito de sensibilizar a la población para la detección temprana de esta enfermedad, con el fin de mejorar el pronóstico y salvar vidas.

Dicho padecimiento afecta a millones de personas, y las celebridades no son la excepción, muchas se han enfrentado cara a cara con él, logrando salir adelante y dedicándose a crear conciencia entre la población.

Adamari López

La actriz y conductora se enfrentó al cáncer de seno en 2005, cuando tenía 33 años, pero se sometió a un tratamiento de quimioterapias, una mastectomía parcial y varias cirugías reconstructivas.

Alicia Machado

En enero de 2014, Alicia Machado compartió que enfrentó una batalla contra el cáncer de mama. La ex Miss Universo contó que fue diagnosticada en 2013

Se sometió a una cirugía y desde entonces se mantiene pendiente de sus revisiones. De hecho, en diciembre del año pasado se realizó un tratamiento preventivo en Miami para evitar una recaída.

Alejandra Guzmán

En agosto de 2007, Alejandra Guzmán se sometió a una cirugía para que le retiraran un tumor cancerígeno de un seno. El procedimiento se dio dos días después de que los médicos le dieran a conocer su diagnóstico.

Lorena Meritano

La actriz dio a conocer en 2014 que estaba enfrentando una batalla contra el cáncer de seno. En octubre de 2019, Lorena lanzó su libro Sobreviviente, en el cual detalla su experiencia de vida.

Bárbara Mori

Bárbara Mori recordó en una entrevista en el programa Hoy cuando padeció cáncer de mama.

“Tuve cáncer los 29 años, y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente pensé en la muerte, también hubo un enojo en mí de decir: ‘¿por qué me está pasando esto?, yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando?’, entonces me enojé mucho con la vida”.

La actriz logró salir adelante y al día de hoy es una de las voceras para hacer conciencia sobre esta enfermedad.

Daniela Romo

“En octubre me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa; afortunadamente fue temprano, por eso que les hablo tanto de prevención, porque si llega uno temprano, pues aquí estoy contándolo”, expresó la cantante y actriz que fue diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2011.

Angélica María

La actriz y cantante mexicana Angélica María fue diagnosticada con cáncer de mama en 1997, solo unos meses después del fallecimiento de su madre por la misma enfermedad. En ese entonces dijo que sintió miedo, pero el hecho de pensar en su hija, la también Angélica Vale, le dio fuerzas.

“Sí fue una noticia que me dio mucho miedo, pero que después tuve que afrontar, que me dije: ‘Yo no puedo dejar a mi hija sola’. Se acaba de ir mi madre, yo no me voy a ir”, comentó en una entrevista a Ventaneando (TV Azteca), en 2015.

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon, actriz de Sex and the City, fue diagnosticada en 2006, se sometió a una lumpectomía (operación para extirpar el cáncer y un poco del tejido normal que lo rodea, pero no la mama) y luego a seis semanas y media de radioterapia, lo hizo público.

