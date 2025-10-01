Cerrar X
Charlie Hunnam y su intenso reto como el Carnicero de Plainfield

• 01

  • 01
  • Octubre
    2025

Charlie Hunnam asumió uno de los papeles más desafiantes de su carrera al interpretar a Ed Gein, conocido como el “Carnicero de Plainfield”.

El actor confesó que retrasó al máximo el inicio de su preparación por temor a adentrarse en la mente del asesino.

“Me faltaban unos dos meses. Lo retrasé lo máximo posible. Así que empecé a leer, y entonces me asusté de verdad”, dijo en entrevista con Variety.

Hunnam explicó que la investigación fue complicada debido a la falta de fuentes confiables, ya que la mayoría de los materiales sobre Gein eran sensacionalistas. Por ello, buscó una aproximación distinta: encontrar humanidad en el personaje sin justificar sus crímenes.

El actor, conocido por su entrega extrema en proyectos como Z, la ciudad perdida y Papillon, señaló que si bien atravesó momentos de oscuridad y miedo, al final terminó sintiéndose seguro y con energía positiva durante el rodaje.

Aunque se le asocia con la actuación de método, aclaró que no carga con sus personajes fuera del set.

“La clave es la disciplina y el balance”, comentó. Sin embargo, reconoció que volver a la vida cotidiana tras seis meses de rodaje fue un reto mayor.

Tras finalizar la filmación, viajó a Wisconsin para despedirse simbólicamente de Gein: “Quería decirle que no iba a continuar con este viaje”.

Hunnam considera este proyecto como un momento creativo cumbre en su carrera, mientras los productores anticipan que la serie provocará un fuerte impacto en la audiencia.


