Muere Chris Rea, autor de Driving Home for Christmas

Chris Rea, cantante y compositor británico reconocido mundialmente por el himno navideño Driving Home for Christmas, murió a los 74 años, confirmó un portavoz de su familia.

“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Chris. Falleció pacíficamente en el hospital tras una breve enfermedad, rodeado de su familia”, señaló el comunicado.

Una carrera de más de cinco décadas

Nacido en Middlesbrough en 1951, Christopher Anton Rea desarrolló una carrera musical de más de 50 años, durante la cual lanzó 25 álbumes de estudio.

A finales de los años ochenta se consolidó como una de las grandes figuras del rock y blues en el Reino Unido, logrando dos discos número uno consecutivos con Road to Hell (1989) y Auberge (1991).

Su voz grave y su distintivo estilo de guitarra slide quedaron plasmados en temas como On the Beach, Auberge y Road to Hell.

El legado de una canción navideña

Aunque su repertorio fue amplio, Rea es especialmente recordado por Driving Home for Christmas, lanzada originalmente en 1986 como lado B.

La canción se convirtió con el tiempo en un clásico de la temporada decembrina y, de forma sorprendente, ingresó al top ten del Reino Unido hasta 2022, más de tres décadas después de su estreno.

En entrevistas recientes, el músico describió el tema como “frustrante, pero esperanzador y reconfortante”, y reveló que la escribió cuando tenía prohibido conducir.

Rea se retiró de los escenarios tras desplomarse durante un concierto en Oxford en 2017, que se convirtió en su última actuación en vivo.

Previamente había sufrido un derrame cerebral en 2016 y superado un cáncer de páncreas diagnosticado en 1994.

En años recientes habló abiertamente de sus problemas de salud, que incluyeron diabetes tipo 1 y fallas renales.

Vida personal y despedida

Chris Rea deja a su esposa Joan, a quien conoció a los 16 años, y a sus hijas Josephine y Julia. Apasionado de los automóviles y la carretera, ese amor fue una constante fuente de inspiración en su música y en la identidad artística que lo convirtió en una figura entrañable para millones de seguidores.





