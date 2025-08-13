Cerrar X
Chris Hemsworth es un héroe de la vida real con su documental

El actor compartió cómo fue su experiencia al filmar la segunda temporada de la serie documental 'Sin Límites', que se estrena el viernes en streaming

  • 13
  • Agosto
    2025

El actor australiano Chris Hemsworth volverá a la pantalla chica con la desafiante y agotadora segunda temporada de Sin Límites (Limitless) por lo que la gente aprendió sobre salud, bienestar, herramientas y métodos que podían aplicar en su vida diaria, en la primera entrega de esta serie documental.

El Dios del Trueno bromeó describiéndose como masoquista y confesó que, al aceptar este nuevo reto, no pudo evitar preguntarse ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez?, ya que la experiencia anterior, estrenada en el 2022, fue un gran reto, que demandó mucho física y emocionalmente.

Aun así, decidió embarcarse en esta aventura donde no interpreta a ningún personaje, sino que se muestra totalmente vulnerable ante la cámara, una experiencia increíblemente enriquecedora por todo lo que pude aprender sobre si mismo.

En Limitless: Live Better Now, el actor australiano vuelve a enfrentarse con sus propios miedos, su dolor crónico de espalda y otros límites con la ayuda de científicos y expertos en esta producción de National Geographic que se estrenará el 15 de agosto en Disney Plus y Hulu.

Dirigida por el nominado al Óscar a Mejor Director por la película Black Swan (2010), Darren Aronofsky, la serie de seis capítulos fue grabada durante dos años en Nepal, Italia, Australia, Reino Unido, Suiza y Corea del Sur.

Hemsworth se enfrenta a pruebas como aprender a tocar la batería en dos meses para actuar en un concierto del cantante británico Ed Sheeran ante un estadio lleno con 70,000 personas, someterse a un duro entrenamiento con las Fuerzas Especiales de Corea del Sur, o incluso escalar una pared de casi 200 metros de altura en los Alpes suizos, una prueba que fue probablemente lo más difícil que he hecho en mi vida, aseguró.

518315207_1323981666401728_4334487828413810745_n-1.jpg

“Pasé por todas las emociones posibles: miedo puro, adrenalina al máximo, motivación, ira, frustración, voces internas que iban desde lo positivo hasta lo abusivo» y, aunque fue increíble llegar a la cima de la pared tras una hora de ascenso, no dudó en afirmar que no es algo que quiera volver a hacer”, dijo.

Los personajes que lleva en su mochila, en particular el de Tyler Rake, exsoldado de las Fuerzas Especiales australianas en la película Extraction, cuya preparación implicó tomas largas, coreografías de peleas interminables y muchas lesiones, le han proporcionado cierta resiliencia que me preparó para esto.

A diferencia de la primera temporada, ahora el actor deja de ser simplemente el conejillo de indias para convertirse en un investigador activo.

Esta vez fue más como un periodismo experiencial, en el que tuvo más autonomía sobre lo que decía y hacía durante el proceso, por lo que admitió haberlo disfrutado a un nivel más profundo.

Además de compartir lo aprendido en pantalla, Hemsworth apuesta por trasladar esos conceptos al día a día, y ofrece una receta clara para quienes simplemente buscan vivir un poco mejor: moverte fuera de tu zona de confort.


