Chris Hemsworth podría despedirse del papel de 'Thor'

Debido a que el actor descubrió que tiene una predisposición genética al Alzheimer, Chris Hemsworth pidió darle un cierre al personaje de Thor, por temor a padecer esta enfermedad.

La probabilidad de que el actor padezca de Alzheimer en un futuro se dio a conocer en su nueva serie documental, Limitless, en donde también planteó tomar una pausa una vez termine su promoción.

De acuerdo a un medio internacional, este padecimiento vendría de su abuelo, por lo que el actor es portador de dos copias del gen APOE4, uno por parte de madre y otra de padre, le hace tener entre ocho y diez posibilidades más de contraerla.

En Limitless, Hemsworth pone su cuerpo al servicio de la ciencia. El cineasta Darren Aronofsky le propone retos físicos y emocionales para potenciar su longevidad, como enfrentarse al estrés desde lo alto de un rascacielos, nadar en el Ártico o ayunar durante varios días.

Durante la grabación, el actor se sometió a pruebas genéticas y nunca vió venir lo que arrojarían los resultados.

Peter Attia, medico encargado de realizar los estudios, tuvo que pedirle al cineasta que hablaran en privado para darle la noticia, y que debía mantenerse fuera de cámara.

Chris Hemsworth pide darle un cierre a Thor

Chris Hemsworth podría colgar la capa de Thor tras enterarse de la posibilidad de padecer Alzhéimer, esto lo dijo el actor, insinuando que su próxima película con el personaje cerraría su arco “antes de que sea demasiado tarde”.

'Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera para interpretar a Thor, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?', dijo.