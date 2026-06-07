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Christian Nodal y Dharius unen el regional y rap en 'Ey Mezcal'

La canción forma parte de "Directo Hasta Arriba Vol. 2", quinto álbum del rapero regio, y que es una producción escrita en su totalidad por Dharius

  • 07
  • Junio
    2026

La fusión de géneros musicales continúa ganando terreno en la industria y ahora Christian Nodal y Dharius sorprendieron con una de las colaboraciones más inesperadas del año al presentar "Ey Mezcal", un tema que mezcla el regional mexicano con el rap.

La canción forma parte de "Directo Hasta Arriba Vol. 2", el quinto álbum como solista del rapero regiomontano, una producción escrita en su totalidad por Dharius y que apuesta por explorar nuevas combinaciones musicales.

'Ey Mezcal' aborda el desamor desde una perspectiva distinta

El sencillo gira en torno al despecho y al proceso de superar una ruptura amorosa, utilizando al mezcal como símbolo de identidad mexicana y como acompañante en momentos de dolor y soledad.

La narrativa plantea una visión directa y sin filtros sobre el desamor, en la que la música y la bebida se convierten en refugio para dejar atrás una relación, sin recurrir a juicios o reproches.

Esta propuesta combina el estilo lírico característico de Dharius con la esencia del regional mexicano que ha consolidado a Christian Nodal como una de las figuras más importantes del género.

Una de las colaboraciones más inesperadas del año

"Ey Mezcal" representa el encuentro entre dos universos musicales que rara vez coinciden en una misma producción, logrando una mezcla entre el rap urbano y los sonidos tradicionales del regional mexicano.

De acuerdo con medios especializados, esta colaboración apunta a convertirse en uno de los temas más comentados de "Directo Hasta Arriba Vol. 2", gracias a la química artística entre ambos intérpretes y a la innovación que representa dentro de sus respectivas carreras.

El nuevo álbum de Dharius fue lanzado el pasado 4 de junio y marca una nueva etapa en la trayectoria del rapero, apostando por colaboraciones que amplían los límites de su propuesta musical.


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