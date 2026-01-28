Podcast
Escena

Christian Nodal regresa a la Arena Monterrey con show 360

El rey actual del género regional mexicano se presentará con sus mayores éxitos en una experiencia inmersiva que solo es posible en la Arena Monterrey

  • 28
  • Enero
    2026

El máximo exponente del regional mexicano y figura central del regional mexicano, Christian Nodal, confirmó su regreso a la Sultana del Norte para el próximo 13 de junio a las 21:00 horas en la Arena Monterrey, que se transformará en un escenario de 360° para recibir la gira "Pa’l Cora Tour 2026".

Tras una exitosa gira por Europa donde logró agotar todas sus localidades, el originario de Caborca, Sonora, regresa a casa para reafirmar por qué es el artista número uno del género.

Esta nueva producción promete ser una experiencia inmersiva donde el público podrá conectar desde cualquier ángulo con el sentimiento y la potencia vocal del cantante.

Un repertorio de éxitos y nueva música

Nodal, quien ha revolucionado la industria mezclando el norteño, sierreño y mariachi, ofrecerá una velada que recorrerá los hitos de su carrera. Los asistentes podrán disfrutar de clásicos contemporáneos como: "Adiós Amor", "Botella Tras Botella" y "Ya no Somos ni Seremos", entre otros.

Además de sus temas consagrados, el compositor multipremiado presentará sus más recientes lanzamientos, buscando conquistar a nuevas audiencias mientras mantiene el vínculo inquebrantable con sus seguidores de años.

Venta de boletos

Para todos aquellos que quieran brindar por el amor y el desamor junto a "El Forajido", la venta de boletos iniciará este mismo mes.

Dato Clave: La venta al público general comenzará el viernes 30 de enero a las 12:00 horas.

Puntos de venta oficiales:

  • En línea: www.superboletos.com

  • Físicos: Taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport.


