Escena

Familia Aguilar y Christian Nodal reparten juguetes por Navidad

Aunque muchos aplaudieron el gesto, en redes sociales surgieron críticas que cuestionaron la forma y las intenciones del acto

  • 25
  • Diciembre
    2025

Pepe Aguilar, acompañado de sus hijos y de Christian Nodal, salió a las calles del municipio de Tayahua, en Zacatecas, para convivir con niñas y niños y repartir regalos con motivo de las fiestas decembrinas.

Una tradición familiar en Zacatecas

La jornada se llevó a cabo en los alrededores del rancho El Soyate, propiedad de la dinastía Aguilar y sitio emblemático donde reposan los restos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Al evento asistieron Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Aneliz, Leonardo y Christian Nodal, quienes entregaron juguetes, se tomaron fotografías y saludaron a vecinos de la comunidad.

En videos difundidos en redes sociales se observa a Pepe Aguilar utilizando un megáfono para animar a los asistentes, mientras los artistas interactúan con familias y seguidores que acudieron al lugar.

La aparición de Christian Nodal junto a la familia no pasó desapercibida. Su presencia fue confirmada por múltiples imágenes y grabaciones, lo que reavivó debates relacionados con su vida personal y su relación con Ángela Aguilar, especialmente tras su ruptura con la cantante argentina Cazzu.

Aplausos y críticas en redes sociales

Aunque muchos usuarios destacaron el gesto solidario hacia los niños, otros expresaron inconformidad. Algunos comentarios señalaron que los regalos fueron lanzados desde una camioneta en movimiento, lo que obligó a varias personas a correr para alcanzarlos.

Otros internautas cuestionaron la autenticidad del acto y lo calificaron como una estrategia para mejorar la imagen pública de los artistas.

Además, en redes sociales reaparecieron señalamientos relacionados con el conflicto mediático entre Nodal y su expareja, lo que intensificó el debate alrededor del evento.

Navidad en familia

Horas después de la entrega de juguetes, Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración navideña en el rancho El Soyate, mostrando un ambiente íntimo y familiar.

En las fotografías se aprecia la decoración del lugar y momentos de convivencia junto a Nodal.

 

 

 


