Lanzan primer tráiler de 'La Odisea', la nueva épica de Nolan

Universal Pictures lanzó el primer tráiler oficial de La Odisea (The Odyssey), el nuevo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan, una ambiciosa adaptación del clásico poema de Homero que narra el largo y peligroso viaje de regreso a casa de Odiseo tras la Guerra de Troya.

Aunque en algunos materiales promocionales se le ha descrito como una “secuela” de Troya (2004), la cinta es en realidad una adaptación directa de La Odisea, obra que continúa cronológicamente los hechos posteriores a la caída de Troya.

A film by Christopher Nolan shot entirely with IMAX film cameras. Watch The Odyssey trailer and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Lqap9dFI09 — The Odyssey Movie (@odysseymovie) December 22, 2025

Reparto de primer nivel

El filme está encabezado por Matt Damon, quien da vida a Odiseo, el astuto rey de Ítaca.

El elenco principal se completa con Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y un reparto estelar que incluye a Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel y Mia Goth, entre otros.

Se trata de una producción que reúne tanto a colaboradores habituales de Nolan como a nuevas figuras del cine contemporáneo.

Una odisea de supervivencia e ingenio

A diferencia de La Ilíada, historia que inspiró Troya y que se centra en el combate y la gloria militar, La Odisea es un relato de supervivencia, astucia y búsqueda del hogar.

La historia se divide en tres grandes ejes: la Telemaquia, que muestra la situación en Ítaca; el regreso de Odiseo, marcado por naufragios y relatos de sus aventuras; y la venganza final, cuando el héroe recupera su reino.

Monstruos, magia y mitología

Durante su travesía de diez años, Odiseo enfrenta desafíos sobrenaturales como el cíclope Polifemo, las Sirenas, Escila y Caribdis, y la hechicera Circe, elementos que distinguen esta epopeya por su fuerte carga mitológica y fantástica.

El teaser muestra tormentas en alta mar, batallas y destellos de estos encuentros míticos, todo filmado con nueva tecnología IMAX en formato analógico, lo que promete una experiencia visual inmersiva.

La Odisea tiene previsto su estreno en salas de cine el 17 de julio de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del cine épico en los próximos años.

