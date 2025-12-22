Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_22_T125859_798_72fed6b09e
Escena

Lanzan primer tráiler de 'La Odisea', la nueva épica de Nolan

Christopher Nolan reveló el primer teaser de La Odisea, una ambiciosa adaptación del poema de Homero que llegará a cines en julio de 2026

  • 22
  • Diciembre
    2025

Universal Pictures lanzó el primer tráiler oficial de La Odisea (The Odyssey), el nuevo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan, una ambiciosa adaptación del clásico poema de Homero que narra el largo y peligroso viaje de regreso a casa de Odiseo tras la Guerra de Troya.

Aunque en algunos materiales promocionales se le ha descrito como una “secuela” de Troya (2004), la cinta es en realidad una adaptación directa de La Odisea, obra que continúa cronológicamente los hechos posteriores a la caída de Troya.

Reparto de primer nivel

El filme está encabezado por Matt Damon, quien da vida a Odiseo, el astuto rey de Ítaca.

EH UNA FOTO - 2025-12-22T130037.922.jpg

El elenco principal se completa con Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y un reparto estelar que incluye a Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel y Mia Goth, entre otros.

EH UNA FOTO - 2025-12-22T125952.902.jpg

Se trata de una producción que reúne tanto a colaboradores habituales de Nolan como a nuevas figuras del cine contemporáneo.

Una odisea de supervivencia e ingenio

A diferencia de La Ilíada, historia que inspiró Troya y que se centra en el combate y la gloria militar, La Odisea es un relato de supervivencia, astucia y búsqueda del hogar.

360_la-odisea-1.jfif

La historia se divide en tres grandes ejes: la Telemaquia, que muestra la situación en Ítaca; el regreso de Odiseo, marcado por naufragios y relatos de sus aventuras; y la venganza final, cuando el héroe recupera su reino.

Monstruos, magia y mitología

Durante su travesía de diez años, Odiseo enfrenta desafíos sobrenaturales como el cíclope Polifemo, las Sirenas, Escila Caribdis, y la hechicera Circe, elementos que distinguen esta epopeya por su fuerte carga mitológica y fantástica.

la-odisea-christopher-nolan-4-851x1024.jpg

El teaser muestra tormentas en alta mar, batallas y destellos de estos encuentros míticos, todo filmado con nueva tecnología IMAX en formato analógico, lo que promete una experiencia visual inmersiva.

la-odisea-christopher-nolan-.jpg

La Odisea tiene previsto su estreno en salas de cine el 17 de julio de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del cine épico en los próximos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T160636_999_a72187e8aa
Eliminación de examen de bachillerato beneficia al 95%: Sheinbaum
G8fk_KMO_Xs_AA_0zsd_1e123d4a20
Sony toma el control mayoritario de Peanuts por 457 mdd
FLORES_MIGUEL_b7001965c4
Llaman a reforzar trabajo conjunto por la salud en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

congreso_coahuila_ley_extorsion_56fa89659e
Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×