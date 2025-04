Confirman a Keanu Reeves para la quinta entrega de John Wick

Keanu Reeves volverá para protagonizar la quinta entrega de la franquicia de "John Wick", pese a que el personaje del mítico asesino a sueldo murió en la última entrega.

Para esta quinta película, Chad Stahelski también regresará como director o productor.

En 'John Wick 4', el personaje de Reeves se ve obligado a volver a su vida de violencia y crimen para vengarse, pero finalmente muere en un duelo en las escaleras de la Basílica del Sacré Coeur.

Lionsgate hizo el anuncio este martes en la Cinemacon, la cual se está llevando a cabo esta semana en Las Vegas.

‘JOHN WICK 5’ is officially happening.



A story has been decided. pic.twitter.com/aL1TJQKrxt