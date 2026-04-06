Confirman la renovación de 'La Oficina' tras éxito en México

La plataforma Prime Video confirmó la renovación de La Oficina, la adaptación mexicana del formato internacional The Office, tras el buen desempeño de su primera temporada.

El anuncio llega apenas semanas después de su estreno, el pasado 13 de marzo, consolidando a la producción como uno de los contenidos más vistos en México dentro del catálogo de la plataforma.

Una adaptación con sello mexicano

La serie, ambientada en Aguascalientes, sigue la vida laboral de los empleados de la empresa familiar Jabones Olimpo, encabezados por el peculiar gerente Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla.

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El proyecto está liderado por Gaz Alazraki, cocreador de Club de Cuervos, junto al showrunner Marcos Bucay. Ambos ya habían trabajado juntos en esa producción, considerada la primera serie original en español de Netflix.

La adaptación forma parte de una larga lista de versiones internacionales del formato original creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Éxito de audiencia y conversación en redes

De acuerdo con Javiera Balmaceda, responsable de contenidos originales para Latinoamérica, la serie no solo debutó con altos niveles de audiencia, sino que logró mantenerse como un fenómeno constante en redes sociales.

El proyecto ha sido destacado por su retrato del entorno laboral mexicano, con humor incómodo, sátira del “godinismo” y situaciones cotidianas, además de apostar por un elenco fresco que ha conectado con el público.

Si bien medios especializados han valorado positivamente la adaptación por su identidad local, parte de la audiencia ha mostrado reservas, especialmente seguidores de las versiones originales.

Entre las críticas más frecuentes destacan comparaciones inevitables con The Office en Reino Unido y Estados Unidos, así como cuestionamientos al desarrollo de algunos personajes secundarios y el ritmo inicial de la serie.

No obstante, la producción ha logrado posicionarse como una comedia ligera y cercana para el público mexicano, con calificaciones destacadas en plataformas y una fuerte conversación digital.

Segunda temporada en desarrollo

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la nueva entrega, los guionistas ya trabajan en los próximos episodios, que buscarán profundizar en los personajes y expandir el universo de la serie.

Según adelantó Bucay, la historia apostará por situaciones aún más absurdas, nuevos personajes y tramas que mantendrán el tono caótico y reconocible de la vida de oficina en México.

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