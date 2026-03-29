¡Ya se trabaja! confirman temporada 2 de 'Harry Potter'

El director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, confirmó que la cadena ya trabaja en el desarrollo de la segunda temporada de la nueva serie de Harry Potter, incluso mientras la primera entrega continúa en producción.

En declaraciones al diario The Times de Londres, el ejecutivo explicó que uno de los principales objetivos del estudio es evitar largas pausas entre temporadas, especialmente debido a la edad de los actores principales.

“Nuestro objetivo es evitar una gran pausa, sobre todo porque los niños están creciendo. No será una temporada anual; la serie es demasiado grande y compleja. Pero ya están escribiendo la segunda temporada”, señaló Bloys.

Producción ambiciosa, pero sin estrenos anuales

El proyecto, que busca adaptar fielmente las siete novelas de J. K. Rowling, contempla una temporada por cada libro, comenzando con La piedra filosofal.

Sin embargo, el propio Bloys advirtió que, debido a la escala de la producción, similar a otras grandes apuestas televisivas como House of the Dragon o The Last of Us, será imposible mantener un ritmo de estreno anual.

Aun así, la estrategia de avanzar en los guiones de la segunda temporada de manera paralela busca reducir los tiempos de espera entre entregas, que podrían oscilar entre uno y dos años.

Estreno previsto para Navidad de 2026

Actualmente, la primera temporada tiene previsto su estreno el 25 de diciembre de 2026 a través de HBO y la plataforma Max.

La serie se encuentra en rodaje y ha generado altas expectativas entre los seguidores de la saga, especialmente tras la publicación de avances que recrean momentos icónicos como la llegada de Harry a Hogwarts y su encuentro con Ron Weasley.

El elenco está encabezado por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, acompañado por Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

El reparto incluye también a figuras reconocidas como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Janet McTeer como Minerva McGonagall.

La producción se realiza en los estudios Warner Bros. Leavesden, en Reino Unido, bajo la dirección creativa de Francesca Gardiner y Mark Mylod, este último conocido por su trabajo en Succession.

La nueva versión televisiva de Harry Potter promete ser una de las producciones más ambiciosas de la década, con un enfoque más detallado en la narrativa de los libros originales.

Comentarios