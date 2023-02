¿Cuales son los conciertos más vendidos este año?

Artistas como Harry Styles y Daddy Yankee recientemente estuvieron en Monterrey, y se encuentran en la lista de las mejores giras de ese último año.

El salir de gira para promover una producción musical no es cualquier cosa, y es que el viajar por el mundo es un sueño para muchos, pero un arduo trabajo para otros, y no solo nos referimos al artista, sino también al equipo técnico, bailarines, músicos y demás personal del staff que organiza que todo salga a la perfección y sea del agrado de los fanáticos.

No se conoce la fórmula para una gira mundial exitosa, sin embargo, estos artistas lograron encontrar la clave y mantenerse en el gusto de los fanáticos, dando como resultado una de las giras más lucrativas del último año.

La lista se realiza tomando en cuenta el ingreso promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto. Se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos; resaltan Bad Bunny, Daddy Yankee y Grupo Firme.

En el primer lugar de esta lista se posiciona el cantautor británico Elton John, gracias a que se encuentra en su gira de despedida de los escenarios tras más de sesenta años de trayectoria. Algunas de las canciones que forman parte de su carrera son: Hold Me Closer, Rocket Man, Can You Feel The Love Tonight y Bennie and The Jets.







En segundo lugar, se posiciona Bad Bunny, y es que es el artista latino del momento, pues no solamente se ha posicionado como el número uno en plataformas como Spotify, sino que también se hizo acreedor de un Grammy recientemente. Del disco “Un verano sin ti” es que se da pie a su gira 'The Hottest World Tour', la cual fue bien recibida por el público, ya que las entradas fueron vendidas en cuestión de minutos y la reventa de los codiciados boletos alcanzó precios de hasta el triple del costo original.





El tercer lugar le corresponde al grupo surcoreano 'Seventeen' que ha tenido gran recibimiento del público internacional y ha cautivado a miles de fanáticas con temas como Very Nice, HOT, y Pretty You.





En cuarto lugar, se mantiene el cantante británico, y exmiembro de One Direction, Harry Styles. El intérprete de temas como 'Music For a Sushi Restaurant' y 'Adore You' se caracteriza por ofrecer shows llenos de energía, colores y mucho amor. Tan solo en su presentación del mes de noviembre en Monterrey, los boletos fueron 'sold out' en pocos minutos y se llegaron a revender en hasta 15 mil pesos.





Otro de los grandes artistas que dio una gira internacional y llenó de nostalgia a muchos fanáticos mexicanos, fue el puertoriqueño Daddy Yankee, ya que con su tour 'La Última Vuelta' no solo logró grandes recaudaciones, sino que también logró entonar sus canciones más emblemáticas como 'La Gasolina', 'Llamado de emergencia', 'Rompe' y 'Lo que pasó, pasó' en un concierto de casi tres horas. Con dicha gira el cantante se estaría despidiendo de los escenarios para poder concentrarse en su familia, y es así que tuvo un lleno total en todas las presentaciones que ofreció en el país, resaltando que llenó cinco noches seguidas el Foro Sol en la Ciudad de México, el cual cuenta con capacidad de 65 mil personas.





Otros de los cantantes que cuentan con una de las giras más lucrativas son:

6. Grupo Firme

7. Lizzo

8. ENHYPEN

9. Dua Lipa

10. Marc Anthony

11. Dave Matthews Band

12. Michael Bublé

13. The Cure

14. The Smashing Pumpkins

15. Luke Combs

16. Pentatonix

17. Sebastian Maniscalco

18. Wisin & Yandel

19. Trans-Siberian Orchestra

20. Rosalía





En internet: www.pollstar.com