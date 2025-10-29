Cerrar X
Escena

Daniel Radcliffe vuelve a Broadway con 'Every Brilliant Thing'

El actor británico interpretará al personaje principal de la obra, un monólogo con un solo personaje, que llegará a Nueva York en febrero próximo

  • 29
  • Octubre
    2025

Daniel Radcliffe, reconocido por interpretar a Harry Potter, volverá a los escenarios de Broadway el siguiente año, para ser de nueva cuenta el protagonista de una nueva historia.

Y es que el actor británico será el personaje principal de la obra de teatro "Every Brilliant Thing", la cual llegará a Nueva York el próximo febrero.

La obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de "las mejores cosas del mundo" para animar a su madre, que padece depresión y tiene pensamientos suicidas.

Además, en dicha obra se busca la participación de la audiencia.

Las funciones están previstas para comenzar el próximo 21 de febrero en el teatro Hudson y el estreno oficial de la obra tendrá lugar el 12 de marzo, donde se representará hasta el 24 de mayo.

Este no es un escenario que Radcliffe desconoce, pues en 2007 hizo su debut en el teatro con la obra "Equus" y en 2024 ganó su primer premio Tony a mejor actor de reparto por el musical "Merrily We Roll Along", en donde actuó junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez.

"Every Brilliant Thing" se estrenó por primera vez en Edimburgo, Escocia, en 2014 y ese mismo año llegó a los escenarios Off-Broadway de Nueva York.

Hasta la fecha, la obra se ha presentado en más de 80 países y actualmente se presenta en Londres, con Minnie Driver como protagonista.


Comentarios

