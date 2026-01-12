Acusan penalmente a Daniel Stern en California

¡Y lo volvieron a detener! Daniel Stern, una de las estrellas de la película "Home Alone", fue acusado penalmente en California luego de que presuntamente intentara contratar a una sexoservidora.

De acuerdo con información del medio TMZ, un representante del fiscal de distrito del condado de Ventura confirmó que los fiscales presentaron cargos formales contra el actor por solicitar servicios sexuales.

Audiencia programada

El mismo medio informó que la audiencia de Daniel Stern está programada para la mañana de este martes 13 de enero. No obstante, la fiscalía no espera que el actor se presente personalmente, ya que su abogado podría comparecer en su nombre.

Antecedente reciente

Este nuevo proceso legal ocurre apenas un mes después de que Stern recibiera una citación por un hecho similar, cuando presuntamente intentó contratar a una acompañante en un hotel de Camarillo, California.

En aquella ocasión, el actor no fue arrestado y únicamente recibió una multa, por lo que el caso no escaló a una acusación penal. Sin embargo, la situación actual representa un escenario distinto, al derivar en cargos formales.

Fiscalía presenta cargos

Un representante de la Oficina del Fiscal del Condado de Ventura señaló que el caso fue presentado ante ellos el viernes pasado por la Oficina del Sheriff del condado, lo que llevó a los fiscales a decidir rápidamente proceder con la acusación penal contra el actor.

Hasta el momento, Daniel Stern no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

