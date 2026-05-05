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Escena

Daniel Radcliffe, nominado al Tony por 'Every Brilliant Thing'

El actor británico Daniel Radcliffe fue nominado a los Premios Tony 2026 como mejor actor por su papel en 'Every Brilliant Thing'

  • 05
  • Mayo
    2026

El actor británico Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por su papel en la saga cinematográfica de Harry Potter, fue nominado este martes a los Premios Tony 2026 en la categoría de Mejor Actor Protagonista en una Obra de Teatro por su actuación en Every Brilliant Thing (Las cosas extraordinarias).

La nominación confirma su consolidación como una figura relevante en el teatro de Broadway, donde ha construido una carrera paralela a su trayectoria en cine y televisión.

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La competencia en esta categoría es especialmente intensa, ya que Radcliffe se enfrenta a intérpretes de amplia trayectoria en la escena teatral y cinematográfica, entre ellos Nathan Lane, John Lithgow, Mark Strong y Will Harrison, quienes fueron reconocidos por sus trabajos en distintas producciones de alto perfil en Broadway.

Una edición con menos estrenos musicales en Broadway

La edición número 79 de los Premios Tony llega en un contexto particular para la industria teatral de Nueva York, caracterizado por una disminución en la producción de nuevos musicales. 

De acuerdo con la información difundida, este año se registran alrededor de once estrenos en Broadway, una cifra significativamente menor en comparación con las 21 producciones del año anterior, lo que ha generado comentarios sobre una posible desaceleración en la oferta musical.

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Las nominaciones fueron adelantadas por la cadena CBS, que reveló parte de las principales categorías antes del anuncio oficial completo.

Entre las obras que competirán por el premio a Mejor Musical Nuevo destacan The Lost Boys, Schmigadoon!, Titaníque y Two Strangers (Carry a Cake Across New York), todas ellas con estilos y propuestas narrativas distintas que reflejan la diversidad del teatro musical contemporáneo.

En la categoría de Mejor Obra de Teatro Nueva, la competencia también se presenta reñida con títulos como The Balusters, Giant, Liberation y Little Bear Ridge Road, producciones que han tenido buena recepción crítica en la temporada.

Reconocimiento a intérpretes de musicales y obras dramáticas

En el apartado musical, la temporada ha destacado por la presencia de intérpretes de gran proyección.

En la categoría de Mejor Actor en un Musical, figuran nombres como Nicholas Christopher por Chess, Luke Evans por su participación en The Rocky Horror Show, así como Sam Tutty por Two Strangers (Carry a Cake Across New York). También destaca la presencia doble de Joshua Henry y Brandon Uranowitz, ambos nominados por su trabajo en Ragtime, lo que evidencia el peso de esta producción en la temporada.

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En el caso de las actrices, la competencia incluye a Sara Chase por Schmigadoon!, Stephanie Hsu por The Rocky Horror Show, Caissie Levy por Ragtime, Marla Mindelle por Titaníque y Christiani Pitts por Two Strangers (Carry a Cake Across New York), consolidando un panorama altamente competitivo en las principales categorías de interpretación.

La ceremonia de entrega de los Premios Tony 2026 se llevará a cabo el próximo 7 de junio en el emblemático Radio City Music Hall, uno de los recintos más icónicos del teatro estadounidense y sede habitual de importantes eventos de la industria del entretenimiento.

La gala será presentada por la cantante Pink, quien actualmente mantiene una presencia activa en Broadway gracias a canciones incluidas en producciones como Moulin Rouge! y & Juliet, lo que refuerza el vínculo entre la música pop y el teatro contemporáneo.

 


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