Escena

Daniel Radcliffe pide no comparar nueva serie con 'Harry Potter'

El actor britanico pidió que no conviertan a él, Emma Watson y Rupert Grint en 'espectros' para el nuevo elenco de la serie de la franquicia

  • 18
  • Febrero
    2026

Daniel Radcliffe no quiere que la vida de las nuevas estrellas de la serie de Harry Potter se vea afectada por el legado del pasado.

El actor, que durante una década fue el rostro de la saga en cine, observó el arranque del nuevo proyecto televisivo de HBO con distancia y empatía.

Sabe que el público compara por deporte, y también sabe que la comparación puede ser carga pesada; por ello pidió que no los conviertan a él, Emma Watson y Rupert Grint en “espectros” alrededor de los nuevos protagonistas.

“No pregunten todo el tiempo por nosotros, por mí, por Emma y por Rupert. Me gustaría no ser una especie de espectros raros en la vida de estos niños. Déjenlos seguir adelante, va a ser algo nuevo y diferente”.


