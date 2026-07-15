Nolan explicó que respeta sus razones detrás de su plan, pero considera que anunciar una última cinta puede limitar las posibilidades creativas de un cineasta

Inicio / Escena / Defiende Christopher Nolan que Tarantino no se retire del cine

Christopher Nolan cuestionó la decisión de Quentin Tarantino de retirarse del cine después de realizar su décima película y aseguró que espera que el director cambie de opinión sobre despedirse de la gran pantalla.

En una entrevista con The Telegraph, Nolan explicó que respeta las razones del cineasta detrás de su plan, aunque considera que anunciar una última película puede limitar las posibilidades creativas de un director.

“Considero cada película que hago como la última que haré, y algún día tendré razón”, señaló Nolan al explicar su manera de trabajar y la importancia de entregar todo en cada proyecto.

Tarantino mantiene su plan de retirarse tras su décima película

Desde hace varios años, Quentin Tarantino ha señalado que busca retirarse como director después de completar su décimo largometraje, con la intención de dejar una filmografía seleccionada y mantener una trayectoria que considere sólida.

Sin embargo, el propio Nolan ha puesto en duda que el cineasta cumpla finalmente esa promesa, debido a que desconoce si Tarantino mantendrá esa postura con el paso del tiempo.

Durante el podcast “ReelBlend” en 2023, mientras promocionaba “Oppenheimer”, Nolan cuestionó a los presentadores sobre el retiro del director: “¿Y le creen?”.

Nolan también explicó que Tarantino ha sostenido durante años la idea de abandonar el cine mientras analiza la trayectoria de otros directores y considera que algunos trabajos posteriores a sus mejores etapas no alcanzan el mismo nivel.

Cuestiona la visión purista de Tarantino

Nolan reconoció que entiende la postura de Tarantino como una visión relacionada con su pasión por la historia del cine, pero señaló que él no confiaría en su propio criterio para decidir si una película merece existir o no.

El director de “Oppenheimer” explicó que algunas producciones pueden tener elementos valiosos aunque no sean completamente exitosas, como una actuación, una escena o una decisión estructural.

“Soy un gran admirador de las películas que tal vez no logran del todo lo que pretenden, pero que tienen algo especial”, comentó Nolan al referirse a la posibilidad de que una obra tenga méritos más allá de su resultado final.

'The Movie Critic' pudo ser la última película de Tarantino

El proyecto más cercano a convertirse en la despedida cinematográfica de Tarantino fue “The Movie Critic”, una película cuyo guion fue presentado en 2024 y que contemplaba a Brad Pitt como protagonista.

La historia estaría inspirada en un crítico de cine real que escribía para una revista pornográfica y cuyo trabajo Tarantino descubrió durante su adolescencia mientras cargaba publicaciones en una máquina expendedora.

El director describió al personaje como un crítico de segunda fila, con un estilo polémico y provocador, pero con una capacidad destacada para analizar películas.

“Era un crítico muy bueno. Era tremendamente cínico”, explicó Tarantino al hablar de la inspiración detrás del proyecto.

“The Critic” estaba planeada para desarrollarse en la California de 1971 y seguiría a un escritor que trabajaba para una publicación ficticia llamada “The Popstar Pages”.

Aunque la película representaba la posibilidad de convertirse en el décimo largometraje de Tarantino, el proyecto no llegó a concretarse y el futuro del director dentro del cine continúa abierto.