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Escena

Nolan responde a críticas por su épica ‘La Odisea’

El director defiende decisiones creativas del filme, desde la armadura hasta el casting, en una ambiciosa adaptación que llegará en julio

  • 12
  • Mayo
    2026

El cineasta británico Christopher Nolan defendió las decisiones creativas detrás de La Odisea, su nueva superproducción basada en la obra clásica de Homero, ante las críticas surgidas en redes sociales por el diseño de vestuario y la elección de algunos actores.

La película, considerada una de las más esperadas del verano tras el éxito de Oppenheimer, es una ambiciosa epopeya con un presupuesto de 250 millones de dólares y se estrenará en cines el 17 de julio.

Se trata además del primer proyecto de Nolan filmado completamente con cámaras IMAX de 70 mm.

Defensa del diseño y la precisión histórica

Una de las principales críticas ha girado en torno a la armadura de los personajes, que algunos usuarios compararon con el traje de Batman por su apariencia moderna.

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Nolan explicó que el diseño se basa en teorías históricas sobre el uso de bronce ennegrecido en la época micénica, combinando metales como oro y plata para reflejar estatus social en personajes como Agamenón.

El director subrayó que su enfoque busca equilibrar rigor histórico con interpretación creativa, similar a lo que hizo en Interstellar, donde colaboró con científicos para dotar de realismo a la historia.

Otro punto de discusión ha sido la participación del rapero Travis Scott, elegido para interpretar a un bardo.

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Nolan defendió esta decisión al señalar que la tradición oral de la epopeya guarda paralelismos con el rap contemporáneo.

“Quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral”, explicó el cineasta.

Reparto estelar confirmado

El elenco está encabezado por Matt Damon como Odiseo, acompañado por Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco.

También participan Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, quien interpretará a Atenea, Charlize Theron y Jon Bernthal, entre otros.

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Además, se confirmó la participación de Samantha Morton como Circe y Bill Irwin como el Cíclope.

La producción apuesta por escenarios monumentales, efectos prácticos y un enfoque clásico del cine épico, cada vez menos frecuente en la industria actual.

Nolan señaló que su objetivo es ofrecer una interpretación sólida basada en la mejor “especulación” posible sobre el pasado, reconociendo que, como ocurrió con Interstellar, siempre habrá debate.

“Espero que disfruten de la película, aunque no estén de acuerdo con todo”, concluyó el director.

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