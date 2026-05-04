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Escena

Spike Lee defiende biopic de Michael Jackson por omitir polémicas

El director afirma que la cinta concluye en 1988, antes de las acusaciones, y señala que esos temas podrían abordarse en una secuela

  • 04
  • Mayo
    2026

La recién estrenada película biográfica de Michael Jackson no tendría por qué abordar las acusaciones de abuso sexual contra el cantante, pues la historia se cuenta hasta 1988, así lo dijo Spike Lee.

El director de cine expresó que quienes han mostrado inconformidad porque el mayor escándalo del Rey del Pop no aparece en la cinta seguramente desconocen la historia del artista, pues eso surgió en los años 90.

El cineasta recordó que la primera acusación contra el cantantre surgió en 1993, por lo que no tendría por qué aparecer en la película, en la que Jaafar Jackson interpreta a su tío.

La cinta se centra en los inicios de Michael Jackson, su paso por los Jackson 5, su lanzamiento como solista y sus primeros éxitos, por lo que la parte polémica podría aparecer en la segunda parte, pues ya se confirmó que habrá una secuela.

“Para empezar, si eres crítico de cine y te quejas de todo esto, no sabes del tema, la película termina en 1988... las acusaciones de las que hablas ocurren (más adelante).

El cineasta vio dos veces la película y le encantó, tanto como a los fans “de hueso colorados” del artista, pues el filme alcanzó el segundo puesto en su segunda semana en la taquilla de Estados Unidos y Canadá con $183.8 millones de dólares. A nivel mundial recaudó $423 millones de dolares.


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