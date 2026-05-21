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Escena

Detienen función de 'The Book of Mormon' por emergencia médica

La función de la obra de Broadway fue interrumpida para que se atendiera a un espectador; no se han revelado detalles de la causa de la emergencia

  • 21
  • Mayo
    2026

La noche de este jueves, la función de la obra de Broadway fue detenida por una emergencia médica.

Tras esto, comenzó a trascender que la función de "The Book of Mormon", presentada en un centro de espectáculos ubicado en San Agustín, fue interrumpida y se prendieron las luces del recinto para que se atendiera a un espectador.

Tras ser atendido, el hombre fue sacado del recinto en silla de ruedas.

Información en desarrollo...


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