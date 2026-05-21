Detienen función de 'The Book of Mormon' por emergencia médica

La noche de este jueves, la función de la obra de Broadway fue detenida por una emergencia médica.

Tras esto, comenzó a trascender que la función de "The Book of Mormon", presentada en un centro de espectáculos ubicado en San Agustín, fue interrumpida y se prendieron las luces del recinto para que se atendiera a un espectador.

Tras ser atendido, el hombre fue sacado del recinto en silla de ruedas.

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