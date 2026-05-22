Detienen show de Ricky Martin tras ataque con gas lacrimógeno

El cantante Ricky Martin vivió momentos de tensión durante su más reciente presentación en Montenegro, luego de que una persona lanzara una granada de gas lacrimógeno hacia el escenario mientras el cantante interpretaba algunos de sus éxitos frente a cientos de asistentes.

El incidente ocurrió la noche del jueves 21 de mayo y obligó a detener de forma inmediata el concierto del intérprete de “Livin’ la vida loca”, quien tuvo que abandonar temporalmente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades atendían la emergencia dentro del recinto.

Confirman que Ricky Martin se encuentra fuera de peligro

Tras lo ocurrido, Róndine Alcalá, publicista del artista puertorriqueño, emitió un comunicado a través de redes sociales para aclarar el estado de salud del cantante y explicar cómo se desarrollaron los hechos.

“Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando la interrupción abrupta del espectáculo”, señaló el comunicado.

La representante confirmó que Ricky Martin no sufrió lesiones y que se encuentra en buenas condiciones, por lo que su gira internacional continuará conforme a lo planeado en distintas ciudades de Europa.

El documento también indicó que, pese al momento de caos que se vivió en el recinto, el cantante decidió retomar el espectáculo una vez que las autoridades garantizaron que la situación estaba completamente controlada.

Fans fueron desalojados tras el incidente

Luego del lanzamiento del gas lacrimógeno, los asistentes fueron evacuados del lugar de manera preventiva mientras cuerpos de emergencia brindaban atención médica a algunas personas afectadas por la irritación provocada por el químico.

De acuerdo con el comunicado oficial, no se reportaron personas heridas de gravedad y el público pudo regresar de manera segura al recinto después de la inspección realizada por las autoridades locales.

El equipo del cantante habría recomendado cancelar el espectáculo de manera definitiva; sin embargo, el artista optó por regresar al escenario y continuar con la presentación.

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