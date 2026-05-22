Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_2026_05_22_T122023_988_09a519df45
Escena

Detienen show de Ricky Martin tras ataque con gas lacrimógeno

Además, algunos asistentes fueron evacuados del lugar de manera preventiva mientras cuerpos de emergencia brindaban atención médica a los afectados.

  • 22
  • Mayo
    2026

El cantante Ricky Martin vivió momentos de tensión durante su más reciente presentación en Montenegro, luego de que una persona lanzara una granada de gas lacrimógeno hacia el escenario mientras el cantante interpretaba algunos de sus éxitos frente a cientos de asistentes.

El incidente ocurrió la noche del jueves 21 de mayo y obligó a detener de forma inmediata el concierto del intérprete de “Livin’ la vida loca”, quien tuvo que abandonar temporalmente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades atendían la emergencia dentro del recinto.

Confirman que Ricky Martin se encuentra fuera de peligro

Tras lo ocurrido, Róndine Alcalá, publicista del artista puertorriqueño, emitió un comunicado a través de redes sociales para aclarar el estado de salud del cantante y explicar cómo se desarrollaron los hechos.

“Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando la interrupción abrupta del espectáculo”, señaló el comunicado.

La representante confirmó que Ricky Martin no sufrió lesiones y que se encuentra en buenas condiciones, por lo que su gira internacional continuará conforme a lo planeado en distintas ciudades de Europa.

El documento también indicó que, pese al momento de caos que se vivió en el recinto, el cantante decidió retomar el espectáculo una vez que las autoridades garantizaron que la situación estaba completamente controlada.

Fans fueron desalojados tras el incidente

Luego del lanzamiento del gas lacrimógeno, los asistentes fueron evacuados del lugar de manera preventiva mientras cuerpos de emergencia brindaban atención médica a algunas personas afectadas por la irritación provocada por el químico.

De acuerdo con el comunicado oficial, no se reportaron personas heridas de gravedad y el público pudo regresar de manera segura al recinto después de la inspección realizada por las autoridades locales.

El equipo del cantante habría recomendado cancelar el espectáculo de manera definitiva; sin embargo, el artista optó por regresar al escenario y continuar con la presentación.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

TMZXZ_3_RZPFHRBCD_3_N5_D7_TBXXPU_28f1923a2f
Mark Ruffalo se rebelan contra el monopolio en el cine francés
el_horizonte_info7_mx_22_8ed22b78a7
Dejará Érika Alonso de administrar herencia de Joan Sebastian
043d451bdf423cc539c1ce5045c398cce38931dbw_66d491af16
Impulsa Camila Fernández nueva era femenina del mariachi
publicidad

Últimas Noticias

AP_26143137824958_09d1abbfb0
Buscan sobrevivientes tras la explosión en mina de carbón china
AP_26144163261696_6f68fb37ff
América Femenil conquista la Concacaf tras vencer a Washington
Whats_App_Image_2026_05_23_at_9_41_11_PM_33b67f409d
Tepatitlán se lleva el partido de ida ante la Jaiba Brava 
publicidad

Más Vistas

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_04_02_PM_76d16e78d8
Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global
EH_DOS_FOTOS_3b54aa9cc7
Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad
publicidad
×