La festividad para fanáticos de Star Wars que se celebra cada 4 de mayo no tiene un origen único y definido, sino que surge de la pasión colectiva de los aficionados.

El término "Que el 4 de mayo esté contigo" (May the 4th be with you) comenzó a utilizarse públicamente en 1978, un año después del lanzamiento de Star Wars: Una nueva esperanza, cuando la saga ya se había arraigado en la cultura popular estadounidense.

Periodistas ingeniosos emplearon esta frase como un juego de palabras, en ingles, para conmemorar el Día de la Independencia el 4 de julio de ese año, aprovechando el fenómeno cultural en torno a Star Wars.

En el Reino Unido, el uso de esta expresión se remonta a 1979, cuando un periódico británico felicitó a la nueva primera ministra, Margaret Thatcher, utilizando el juego de palabras "Que el 4 te acompañe, Maggie". Esta coincidencia con Star Wars: The Empire Strikes Back, que estaba en producción en ese momento, agregó un toque especial a la referencia.

Un caso menos conocido ocurrió dentro de Lucasfilm en 1982, cuando Randy Thom, director de diseño de sonido en Skywalker Sound, mencionó la frase "Que el 4 de mayo esté contigo" mientras trabajaba en La venganza de los Jedi.

Aunque inicialmente se usó en el contexto del feriado del 4 de julio en Estados Unidos en 2005, posteriormente se convirtió en un lema recurrente asociado con Star Wars, siendo utilizado por fanáticos y la propia compañía.

Este día se ha convertido en una celebración no oficial para los seguidores de Star Wars, quienes organizan fiestas temáticas, eventos comunitarios y maratones de películas. Lucasfilm reconoce que la creación y popularización del Día de Star Wars se debe a la pasión y creatividad de los fanáticos, quienes han adoptado esta fecha como una forma de expresar su amor por la saga y compartirlo con otros aficionados en todo el mundo.

