Disfruta al máximo este fin de semana con estas recomendaciones

No negociable… que te la pierdas

¿Qué pasa cuándo el presidente del país es secuestrado y el secuestrador sólo está dispuesto a dialogar con el mejor negociador que hay? No negociable es un thriller lleno de acción, suspenso, comedia y hasta un toque de realidad, que está dominando el Top Ten de Netflix a nivel global.

El filme, dirigido por Juan Taratuto y protagonizado por Mauricio Ochmann, Leonardo Ortizgris, Gonzalo Vega Jr. y Tato Alexander, se centra en lo que pasa cuando el negociador de rehenes Alan Bender, es llamado para rescatar al presidente de un secuestro, aunque después descubre que también está mediando para salvar a su esposa y su matrimonio.

Ortizgris, quien da vida al villano Vicente Zambrano, destacó en entrevista que no dudó en poder ser parte de esta historia, en donde nadie es tan bueno ni tan malo como parece.

“Sin spoilers, puedo decir que son personajes que no están construidos como malos, porque nacieron malos, y porque quieren conquistar el mundo, simplemente son seres humanos que por determinada situación secuestran al presidente”, dijo.

El actor consideró que estar en el Top Ten de la plataforma a nivel global es reflejo del buen recibimiento del público, que seguramente se ha visto reflejado en alguno de los personajes.

“¿Cuántos mexicanos querrían estar en el papel de Cordero para poder hacerle algunas preguntas al presidente?”, señaló Ortizgris.

Por su parte, Vega Jr. mencionó que el hecho de que No negociable sea una historia donde no todo es blanco o negro, le da un plus, porque durante casi hora y media se está a la expectativa de qué va a pasar y qué giro tendrá la historia: “Los personajes fueron construidos en una gama de grises, son antihéroescon un objetivo, y harán todo para conseguirlo”.

¡Disfruta la naturaleza!

Las recientes lluvias trajeron de vuelta el paisaje verde a los parques de la ciudad, así que este es el mejor momento para visitar algunas de las muchas opciones que hay.

Lo mejor es que todos son muy accesibles y ofrecen diversión para toda la familia.



Fundidora

El parque más famoso de la ciudad tiene para los visitantes espacios para todos: Juegos para los más pequeños, sombras y mesas para hacer un picnic o una pista que puedes recorrer a pie, en bicicleta o patines.

No dejes de visitar el lago y dejarte rodear por los patos que ahí habitan.

La entrada es libre todos los días de 18:00 a 22:00 horas, además puedes ingresar alimentos y bebidas no alcohólicas.

Parque Arroyo El Capitán

Ubicado en Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, este parque sigue el cauce del arroyo El Capitán, ofreciendo una amplia área de arbolado.

Además, cuenta con una cancha de basquetbol y zonas multiusos para deporte, así como una pista de pump track y un espacio con piedras artificiales para iniciarse en rapel y escalada.

Como extra, cada fin de semana se realizan actividades culturales y/o musicales. El acceso es gratuito.

Chipinque

Tras el paso de la tormenta tropical Alberto, Chipinque ya reabrió sus puertas a los visitantes en casi todas sus áreas. Este mega pulmón de la ciudad es la opción perfecta para hacer senderismo o ciclismo de montaña; además hay espacios recreativos para hacer picnics en familia.

El acceso es con costo y los boletos deben comprarse en línea en chipinque.org.mx. Actualmente su horario de visita es de lunes a domingo de 17:30 a 20:00 horas.

Cascadas del Cerro de la Silla

Este paraje natural se ubica en el municipio de Guadalupe y ofrece a los visitantes una forma de conectar con la naturaleza en cualquier momento del año, sin embargo, las cascadas suelen tener más agua después de algunos días de lluvia.

Se puede ingresar con alimentos y bebidas, sólo hay que recoger la basura. El inicio del ascenso a la zona de las cascadas es por la calle Caballo Blanco, en la Colonia Bosques del Rey.

Los pingüinos: ¡Llegaron a la ciudad!

¿Pingüinos en Monterrey? Sí, a partir de hoy será posible ver a estas aves, así como otras especies marinas como medusas, tiburones, rayas, pirañas, un sinfín de peces y hasta ajolotes en Sealand Acuarioventura Monterrey.

El concepto para recorrer el acuario es como si se estuviera dentro de un submarino, el cual pasa por cuatro áreas: El Triángulo de las Bermudas, la Isla de Pascua, el Amazonas y la Antártica, explicó Cecilia Garro, directora de mercadotecnia de Ventura Entertainment.

“Primero veremos a los tiburones y el dragón negro, un submarino en donde se podrá experimentar una visita al fondo de mar con realidad virtual, de ahí en la Isla de Pascua apreciaremos a las rayas y en el Amazonas encontraremos a los cocodrilos, así como un laberinto láser. Al final, en el frío habrá nieve de verdad y los muy esperados pingüinos”, detalló.

El acuario, cuyo concepto ya existe en Ciudad de México, Guadalajara y León, además de ser una opción de entretenimiento para la ciudad busca ser un centro de conservación y preservación de especies en peligro de extinción (como los ajolotes), además en un futuro se espera contar con animales nativos del estado.

Sealand podrá visitarse en el tercer nivel de Galerías Valle Oriente, de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas; los fines de semana la apertura será a las 10:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del lugar.

Borderlands

La adaptación al cine del popular videojuego Borderlands ya está en cartelera. La película dirigida por Eli Roth sigue a Lilith (Cate Blanchett), una cazafortunas que regresa de mala gana a Pandora, el planeta más caótico de la galaxia.

Su misión es encontrar a la hija de Atlas (Edgar Ramírez), el ser más despreciable y poderoso del universo.

“La cinta trata de esta familia disfuncional y funcional que se reúne. En el juego, hay una maravillosa sensación de absurdo y locura, y a pesar de toda la locura, los actores que lo trajeron a la vida encontraron la humanidad en él y, en verdad, se siente el corazón”, explicó Roth.

Borderlands está basada en el universo homónimo creado por Gearbox Software en 2009, el cual tiene miles de seguidores en todo el mundo.

En el elenco también destacan Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Jack Black y Jamie Lee Curtis.

“Es una gran responsabilidad cuando tienes que recrear algo que la gente ama”, afirmó Lee Curtis. “El verdadero reto era hacer una película separada del juego, pero que tocara todos sus elementos”.

Por su parte, Blanchett enfrentó un papel muy distinto a lo que siempre había hecho, algo que le representó un reto y un respiro: “Acepté porque era un trabajo muy físico, rodeada de gente y estábamos en plena pandemia cuando me lo propusieron, había mucha incertidumbre sobre el futuro de la industria, y me pareció una gran oportunidad para trabajar con actrices como Jamie Lee Curtis”, dijo.

La actriz aplaudió la dirección de Roth, pues la violencia que se presenta no es ni remotamente realista, lo que deja claro que tan absurda y loca puede llegar a ser la historia.





SENSACIONAL DE DISEÑO MEXICANO | TRILCE

Sensacional de Diseño Mexicano es una exposición que celebra el arte gráfico y el diseño de México. A través de volantes, empaques, rótulos y carteles, donde se muestra la esencia, el sabor, el color y la emoción cotidiana de México. Nave Generadores en Fundidora, martes a domingo 10:00 a 20:00 horas. Entrada libre.

TELARES. MUJERES EN LA DANZA

Encuentro Cultural México-Colombia, compuesta por dos obras: Axkan Expresión de México presenta Rebosos mexicanos, representación de bailes tradicionales mexicanos, con base al rebozo.

Sas Bequia Danza de Colombia mostrará Telares, una obra basada en el tejido, como práctica cultural heredada por tradición. Viernes 9 de agosto a las 19:30 horas, explanada del Museo de Historia Mexicana, evento gratuito.

NOCHE DE MUSEOS

El Centro de las Artes en Fundidora, te invita a disfrutar de un recorrido a la exposición Todas Juntas acompañado de la artista Eugenia Martínez, seguido por una fascinante presentación de danza contemporánea y un inolvidable concierto. Invita a tu familia y amigos a compartir esta noche llena de expresiones artísticas. Sábado 10 de agosto a las 19:00 horas, evento sin costo.

SENSIBILIZACIÓN A LAS ARTES

Vive la experiencia de visitar en familia la Casa de la Cultura de Nuevo León, disfruta de sus espacios, actividades y exposiciones; además de un taller donde se compartirán herramientas lúdicas para el disfrute y sensibilización a las artes.

La cita es este sábado 10 de agosto de 11:00 a 13:00 horas, acceso gratuito pero con cupo limitado. Informes: efavela@conarte.org.mx o al teléfono 81-1192-8494.

