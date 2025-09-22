Disney anuncia el regreso del show de Jimmy Kimmel tras polémica

The Walt Disney Company, propietaria de ABC, anunció este lunes el regreso del comediante Jimmy Kimmel a la pantalla chica, luego de que su programa fuera suspendido por un comentario en torno al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

De acuerdo con un portavoz de Disney citado por CNN, el show “Jimmy Kimmel Live!” retomará transmisiones el martes 23 de septiembre de 2025.

“El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles”, explicó.

El representante añadió que, tras varios días de conversaciones reflexivas con Kimmel, la compañía concluyó que el programa debía regresar al aire.

Solidaridad de Hollywood

Durante los días de suspensión, más de 400 artistas respaldaron públicamente al presentador, uniéndose a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para exigir respeto a la libertad de expresión en Estados Unidos.

En una carta abierta firmada por reconocidas estrellas como Ben Affleck, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Selena Gómez, Tom Hanks, Ben Stiller, Meryl Streep y Kerry Washington, se advirtió que los estadounidenses “jamás debemos aceptar” amenazas gubernamentales a este derecho fundamental.

Entre los firmantes también destacaron figuras latinas como Pedro Pascal y Diego Luna, quienes hicieron un llamado a defender la diversidad de voces en la televisión y el entretenimiento.

La suspensión del programa se dio solo horas después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), sugiriera que el Gobierno podría emprender acciones contra las filiales de ABC que transmitían el show nocturno.

La presión política y la ola de críticas generadas por la medida desencadenaron un amplio debate nacional sobre los límites de la sátira y el derecho a la libertad de expresión en los medios.

Con su regreso, Jimmy Kimmel enfrenta uno de los momentos más polémicos de su carrera televisiva, en un escenario en el que el humor, la política y la censura se cruzan en el prime time estadounidense.

